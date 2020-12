Fca sale in Borsa, con ok Ue strada spianata a fusione con Peugeot

(AFP)

Acquisti anche su Exor. Arrivato il via libera della Commissione Ue, condizionato agli impegni delle due società per preservare la concorrenza nei piccoli veicoli commerciali

Acquisti sulla galassia Fiat Chrysler a Piazza Affari all'indomani del via libera Ue alla fusione con Peugeot che darà vita al gruppo Stellantis. Tra i titoli migliori del listino, oltre a Fca, c'è anche Exor. Lunedì 21 dicembre, a Commissione europea ha dato via libera alla creazione di Stellantis, condizionato agli impegni di entrambe le società per preservare la concorrenza nei piccoli veicoli commerciali.

I due gruppi si sono impegnati ad estendere l'accordo di cooperazione tra Psa e Toyota nei piccoli veicoli commerciali leggeri e ad agevolare l'accesso dei concorrenti alle reti di riparazione e manutenzione di Psa e Fca per questo tipo di veicoli. Il vicepresidente esecutivo Margrethe Vestager, responsabile della politica della concorrenza, ha infatti sottolineato che «l'accesso a un mercato competitivo per i piccoli veicoli commerciali è importante per molti lavoratori autonomi e piccole e medie imprese in tutta Europa». «Possiamo approvare la fusione di Fiat Chrysler e Peugeot -ha aggiunto - perché i loro impegni faciliteranno l'ingresso e l'espansione nel mercato dei piccoli furgoni commerciali» e dato che «negli altri mercati in cui i due produttori automobilistici sono attualmente attivi, la concorrenza rimarra' vivace dopo la fusione».

Fca e il gruppo Psa, da parte loro, hanno comunicato di accogliere «con grande favore il via libera della Commissione europea, che autorizza la fusione e la creazione di Stellantis, un leader mondiale della nuova mobilità», ricordando che «il 4 gennaio 2021 gli azionisti di entrambe le aziende si riuniranno separatamente e saranno invitati ad approvare la transazione», che si prevede possa essere chiusa entro la fine del primo trimestre. «A questo punto - notano gli analisti di Equita - mancano solo le approvazioni della autorità di Turchia, Ucraina e Cile, da ritenere comunque marginali e non tali da causare ritardi alla fusione che riteniamo possa diventare efficace entro gennaio e probabilmente anche il 15 gennaio». Prima dell'efficacia, ricordano gli analisti «verrà pagato il dividendo straordinario da parte di Fca, pari a 1,8 euro per azione».

(Il Sole 24 ore Radiocor)