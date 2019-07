Fca, utile netto +14%. Confermati i target 2019 e il titolo vola in Borsa. In arrivo 10 nuove Maserati I conti fanno bene al gruppo Fca (Fiat Chrysler Automobiles), che sulla scia dei risultati “strappa” in Borsa sfiorando, poco dopo la diffusione del report relativo al secondo trimestre, il +5%

I conti fanno bene al gruppo Fca (Fiat Chrysler Automobiles), che sulla scia dei risultati “strappa” in Borsa sfiorando, poco dopo la diffusione del report relativo al secondo trimestre, il +5% ed entrando in asta di contrattazione. L’utile netto del gruppo risulta in crescita del 14%, arrivando a sfiorare gli 800 milioni (793), mentre i ricavi sono in flessione di 3 punti, a 26,7 miliardi. Nella consueta comunicazione finanziaria Fca conferma anche i target per il 2019. E Mike Manley annuncia nuovi modelli di auto in arrivo di qui al 2023.

Ricavi netti in calo del 3%

Più nel dettaglio, come riporta Radiocor, Fca ha chiuso il secondo trimestre 2019 con ricavi netti in calo del 3% a 26,741 miliardi di euro, con l'utile netto salito del 14% a 793 milioni. L'ebit adjusted è stabile a 1,527 miliardi, con il margine al 5,7%, in rialzo di 10 punti base. L'utile netto adjusted del periodo è salito del 2% a 928 milioni. L'eps diluito è pari a 0,50 euro (+14%), con l'eps diluito adjusted in progresso del 2% a 0,59 euro, Il cash flow delle attività operative è salito del 15% a 2,989 miliardi, mentre il free cash flow industriale è sceso del 50% a 754 milioni, comprensivo di 400 milioni di euro accantonati nel 2018 in relazione alle controversie sulle emissioni dei motori diesel negli Stati Uniti, nonché maggiori investimenti. Il consensus degli analisti era per ricavi in calo a 27,7 miliardi, un ebit di 1,5 miliardi, con margine al 5,4%.

Manley conferma i target 2019

Fca ha confermato i target per il 2019. «Continua la forte performance in Nord America e in Latam. La robusta domanda per i nostri nuovi prodotti e i passi compiuti per gestire con disciplina le nostre attività hanno generato la spinta per conseguirei i target del 2019», ha dichiarato il ceo di Fca, Mike Manley. Nel secondo semestre 2019, si legge in una nota di Fca, il gruppo «sarà ancor più concentrato sulle aree meno forti, tra cui Maserati, dove abbiamo rafforzato il team di leadership, ed Emea, dove continuiamo a puntare a un aumento dei margini attraverso i benefici delle azioni di ristrutturazione, una gestione ottimizzata dei mix dei canali di vendita e strategie di prodotto mirate». Quindi, si aggiunge, «sulla base dei forti risultati del secondo trimestre e delle iniziative attuate per mantenere questo slancio positivo, restiamo fiduciosi sul raggiungimento dei nostri obiettivi per il 2019».