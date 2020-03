Fca, video sostiene l'italianità con le bellezza nostrane Un inno alle strade d'Italia per motivare il Paese a ripartire dopo la grave dell'emergenza Coronavirus. Fca ha realizzato un video di pochi secondi che racchiude la bellezza più autentica di un Paese intriso di storia millenaria, solidarietà, etica e orgoglio di G.Pag.

Dopo ormai tre settimane dall'inizio dell'incubo emergenza Coronavirus in Italia, Fca vuole richiamare l'attenzione a quanto di bello e prezioso è presente nel nostro Paese per motivare gli italiani a ripartire. E lo fa con il video #noicisiamo e sui social dove la voce di Riccardo Scamarcio Un messaggio emotivamente forte e che richiama l'orgoglio di essere italiani. Niente auto o altri riferimenti ai prodotti del gruppo, solo la bellezza delle strade e dei monumenti che rappresentano l'Italia nel mondo, ora però deserti. Ma nonostante questo, la vacuità viene intesa come pienezza di sogni, speranze, forza e orgoglio. Un inno a rialzarsi e proseguire il viaggio, tutti insieme, verso il futuro.