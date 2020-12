FEBBRAIO / Opel Mokka-e

Dopo la nuova Corsa, Opel con la Mokka priva della X fa un ulteriore passo avanti nell'offerta di modelli a batteria, ma cambia passo anche per lo stile. Più compatta visto che misura 415 cm in lunghezza, 12,5 cm in meno, ha linee più tese che la fanno sembrare più piantata a terra, merito di un'inedita mascherina che si sviluppa in orizzontale e integra anche dei piccoli fari a Led. All'interno, la plancia è inedita e al centro ha lo schermo di 12 pollici della strumentazione principale affiancato da quello a sfioramento da 7 o 10 pollici del multimediale compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. La versione elettrica offre una velocità limitata a 150 kmh e tre diverse modalità di guida selezionabili da appositi tasti nel tunnel centrale: la Sport per divertirsi alla guida, la Normal, per l'utilizzo tutti i giorni con un'autonomia di 322 km e, infine, la Eco che offre un utile extra di autonomia in più.