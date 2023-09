Dengue autoctona in Italia: cosa c’è da sapere e come proteggersi

Le autorità sanitarie pubbliche stanno quindi monitorando la diffusione di questa malattia virale, ma c’è da preoccuparsi?

Oms: Imparare lezione del Covid, prossima pandemia non è questione di "se" ma di "quando"

Nessun allarme

«Nessun allarme e preoccupazione, la Dengue è una patologia infettiva molto comune in area endemica, ma con un rischio molto basso di complicanze in area non endemica. La febbre di Dengue può essere asintomatica o pauci sintomatica sino all’80% dei casi. Nel restante 20% dei casi è caratterizzata da una sintomatologia simil-influenzale: può causare dolori articolari e muscolari, nausea, vomito e un rash esantematico che può essere anche molto fugace - ha scritto in un post sul suo profilo Facebook Emanuele Nicastri, direttore del Reparto di Malattie Infettive ad Alta Intensità di Cura dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”.

La Dengue, prosegue il post, «è la malattia infettiva più comune in assoluto nelle aree tropicali per cui è molto probabile che ci sia qualche caso di importazione anche nel nostro Paese e i casi autoctoni si verificano se la femmina della zanzara tigre punge un soggetto infetto rientrato da area endemica e diviene, quindi, potenziale vettore».

Pochi casi gravi

La possibilità di complicanze gravi è però «molto bassa, meno dell’uno per mille», osserva Nicastri precisando che esistono quattro ceppi di dengue e che «i casi di malattia grave sono legati a una possibile, e in Italia rara, seconda infezione per la comparsa di un effetto paradosso degli anticorpi specifici. Sicuramente va prestata attenzione ai bambini piccoli e agli anziani dove la Dengue può avere un decorso più grave. Il rischio della malattia in Italia è comunque irrisorio e, come precauzione, bastano le solite protezioni dalle punture di zanzare. È importante però che tutti i medici che fanno diagnosi o che sospettano un caso di Dengue lo notifichino immediatamente, consentendo di attivare le campagne di disinfestazione dalle zanzare. Per chi viaggia in aree tropicali, dalla fine di quest’anno sarà a disposizione un vaccino efficace contro la Dengue».

Il vaccino

Si tratta di un vaccino tetravalente approvato a fine 2022 dalla Commissione europea per prevenire la malattia della dengue a partire dai quattro anni di età, indipendentemente da una precedente esposizione alla malattia. Il vaccino a due dosi, noto anche come Tak-003, è stato approvato anche dall’Aifa a febbraio di quest’anno.