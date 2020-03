Febbre da social negli studi, le dieci mosse da evitare Impossibile non comunicare sui media ma prima va definita una identità: attenti ai like da ricambiare, alle polemiche e al copyright sulle immagini di Isabella Fusillo

(Chinnapong - stock.adobe.com)

4' di lettura

Gli studi professionali non possono più fare a meno di comunicare. Qualunque strada e mezzo si scelga non si può immaginare di esistere su un mercato polverizzato ignorando che i social media sono la vetrina e il luogo virtuale dove incontrare colleghi, clienti, stakeholder. Ma essere sui social media non vuol dire esserci a tutti i costi e senza regole, obiettivi, strategia. Il più recente Global digital report stima in quasi 4 miliardi gli utenti social al mondo, con un’età media di circa 30 anni, di cui 800 milioni utilizzano i social per lavoro.

Questi dati confermano la necessità anche per gli studi professionali di operare attivamente in rete, non solo per far conoscere i propri servizi, ma per stabilire una relazione basata su stima e fiducia attraverso interazione, dialogo e lo scambio di contenuti di valore.

Prima regola: conoscersi

La prima regola per essere presente nella maniera corretta sui social è che lo studio professionale si conosca dal suo interno, valorizzi i propri punti di forza e lavori su quelli di debolezza. Che si tratti di uno studio individuale o di un grande studio associato, di una start up o di uno studio che esiste da decenni è fondamentale decidere chi si è, cosa ci distingue dagli altri e restare coerenti nella comunicazione digitale e social al fine di costruire, anche attraverso questo strumento, la propria reputazione.

L’elemento reputazionale e la coerenza portano necessariamente alla distinzione fra social “personali” e social “professionali”. L’esercizio della libera professione, la reputazione che ogni singolo professionista e studio costruisce è legata a doppio filo con la persona. Per questa ragione, sebbene si comprenda la necessità di gestire in autonomia e con maggiore libertà gli account social personali, bisognerebbe sempre tenere presente che il profilo personale del professionista non dovrebbe comunicare e interagire in maniera non coerente od opposta al profilo pubblico.