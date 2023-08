Fecondazione eterologa, va cancellata la trascrizione del figlio di due mamme

La decisione del Tribunale di Milano

La sentenza della cassazione arriva a poco più di un mese dalla decisione del Tribunale di Milano che, in una situazione analoga a quella esaminata dalla Suprema corte, aveva fatto una distinzione per le due mamme che avevano fatto ricorso alla fecondazione assistita di tipo eterologo, rispetto alla coppia composta da due uomini, con il bambino nato facendo ricorso alla surrogata. In quest’ultimo caso, infatti, il Tribunale meneghino aveva annullato la trascrizione dell’atto di nascita del genitore di intenzione di un bambino nato con la maternità surrogata, perché avvenuta in violazione della normativa vigente. Il Tribunale di Milano aveva, infatti, considerato ammissibile il ricorso della Procura teso alla cancellazione. Diversa era stata invece la conclusione raggiunta rispetto ad altre tre impugnazioni della Procura, relative a tre coppie di donne che avevano invece fatto ricorso alla procreazione materialmente assistita, all’estero. Il collegio «ha ritenuto inammissibile il procedimento di rettificazione degli atti dello Stato civile utilizzato dalla Procura della Repubblica per chiedere l’annullamento della trascrizione dell’atto di riconoscimento del figlio, già riconosciuto dalla madre biologica, da parte della madre intenzionale».

Il procedimento di cognizione piena

Una scelta fatta in considerazione della natura dell’atto di riconoscimento e dei suoi effetti, tali da precludere l’annullamento attraverso il procedimento di rettificazione, rendendo invece «necessaria l’instaurazione di una vera e propria azione volta alla rimozione dello stato di figlio». Il Tribunale di Milano aveva chiarito che l'ufficiale dello Stato civile può, non accettare una dichiarazione di riconoscimento del figlio, ma se la consente - per compiacenza, per errore o in violazione della legge - e viene annotata nell’atto di nascita del minore, il riconoscimento non può essere contestato. E dunque va esclusa la rettificazione «ma sarà necessario ricorrere al modello di tutela che il nostro ordinamento prevede per la rimozione dello status di figlio (impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, disconoscimento di paternità, contestazione di stato) ossia un procedimento - scrivono i giudici -svolto secondo le forme e con la pienezza di garanzie del procedimento contenzioso di cognizione e con la specifica garanzia della nomina di un curatore speciale del minore onde tutelare il relativo interesse nell'ambito della procedura».

