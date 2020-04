Fed: 2.300 miliardi di liquidità anti virus per aziende ed enti locali Prestiti ulteriori per sostenere le Pmi, gli stati, le contee e i comuni. Si tratta della decima decisione di emergenza della banca centrale di Riccardo Barlaam

La Fed ha annunciato un nuovo programma di aiuti che porta a 2.300 miliardi di dollari lo sforzo complessivo della banca centrale per sostenere l'economia Usa dal blocco causato dal coronavirus. In una nota il governatore Jerome Powell spiega che la banca centrale «fornisce il più possibile sostegni e stabilità» durante questo periodo nel quale gli americani sono chiusi in casa per limitare la diffusione della pandemia.

L'intervento di oggi della Federal Reserve, in particolare, prevede uno stanziamento ulteriore di 600 miliardi di dollari di prestiti per sostenere le piccole e medie imprese. Il “Main Street Lending Fund” offre prestiti agevolati alle Pmi per 4 anni, con il pagamento degli interessi differiti di un anno. I prestiti verranno concessi dalle banche, che manterranno un 5% dei debiti, mentre venderanno il resto delle esposizione al fondo della Fed, per non appesantirsi di sofferenze.

Un'altra azione messa in campo oggi dalla Fed prevede invece aiuti finanziari per gli stati, le contee (le regioni) e le città: la banca centrale americana acquisterà oltre 500 miliardi di debiti locali a breve, direttamente dagli enti locali. La Fed ha interrotto gli acquisti short term sul mercato dei bond locali, ma «continua a monitorare attentamente questo mercato». Una mossa che suggerisce un possibile prossimo ulteriore intervento.

Quella di giovedì 9 aprile è la decima decisione di emergenza presa dalla Federal Reserve in poche settimane per arginare gli effetti della pandemia sull'economia americana. Nelle scorse settimane la Fed oltre ad avere abbassato i tassi monetari a zero, si era già impegnata con un nuovo programma di Quantitative easing da 700 miliardi che prevede acquisti senza limiti di titoli di stato e obbligazioni societarie garantite da mutui.

Per la prima volta nei suoi 106 anni di storia con il nuovo Qe la banca centrale Usa si è spinta a offrire sostegno diretto alle aziende, alle famiglie, ai consumatori, alle città e agli stati. Il Qe illimitato “gonfierà” i bilanci dell'istituto centrale di circa 5mila miliardi di dollari, eclissando il picco dei 4,5mila miliardi raggiunto nel 2014, al termine del precedente programma di Quantitative Easing.