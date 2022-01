Fed, il vicepresidente Clarida si dimette per lo scandalo del trading. È il terzo dirigente a lasciare

Ascolta la versione audio dell'articolo

Richard Clarida, vicepresidente della Federal Reserve, si dimette dopo essere stato messo sotto accusa per le operazioni di trading effettuate all’inizio della pandemia. La banca centrale statunitense ha annunciato nella giornata di lunedì che Clarida, il cui mandato quadriennale sarebbe scaduto alla fine di questo mese, avrebbe lasciato la sua posizione già venerdì 14 gennaio. Le dimissioni di Clarida fanno seguito alle notizie della scorsa settimana e che attestano il fatto che il funzionario nel 2020 era stato più attivo nei mercati finanziari di quanto aveva inizialmente affermato.

Richard Clarida, numero due della Fed dimessosi per lo scandalo del trading (Reuters)

La sua uscita di scena è la terza, nella Fed, legata allo scandalo. Eric Rosengren e Robert Kaplan, già alla guida di due filiali regionali della Fed, si erano dimessi a settembre. In autunno si scoprì, infatti, che i due avevano comprato e venduto frequentemente azioni l’anno scorso, mentre detenevano anche partecipazioni in diversi fondi di investimento. Clarida, nel frattempo, ha spostato tra 1 e 5 milioni di dollari da un fondo obbligazionario a un fondo azionario pochi giorni prima che la Fed annunciasse misure di emergenza per sostenere i mercati finanziari mentre la crisi del Covid-19 si intensificava.

Clarida si è giustificato dicendo che la mancata comunicazione di queste operazioni finanziarie era stata fatta «inavvertitamente per un errore».