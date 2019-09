Usa, la Fed carica il “bazooka” con 160 miliardi per dare liquidità al mercato

LEGGI ANCHE / Perché la Fed sta immettendo liquidità nel sistema interbancario Usa

La Fed, di sicuro, è stata costretta a rispondere per la prima volta dalla grande crisi del 2008 a colpi di “bazooka” straordinari sul mercato monetario. Inizialmente si è trattato di operazioni ad hoc, poi ha aumentato l’aggressività nello sforzo di riportare davvero calma e normalità nei repo, articolando l’azione di liquidità con un impegno a iniezioni almeno fino al 10 ottobre per un totale quotidiano che ha raggiunto massimi di 105 miliardi nelle giornate in cui ha offerto sia repo overnight che contratti a 14 giorni. Adesso ha ulteriormente incrementato le dimensioni di questa campagna, con operazioni che già giovedì saliranno complessivamente a 160 miliardi.

La Banca centrale ha finora evitato manovre considerate di più ampio respiro e strutturali quali una ripresa del Qe, anche in forma ridotta. Il chairman Jerome Powell ha però menzionato, se necessario, questa ipotesi durante la conferenza stampa seguita all’ultimo vertice di politica monetaria dell’istituto centrale, che ha deciso un nuovo taglio dei tassi di interesse per stimolare l’espansione e al suo fianco un abbassamento dei tassi sui depositi in eccesso delle banche presso la Fed proprio per facilitare uno sblocco di risorse sui mercati dei finanziamenti a brevissimo termine. Altre opzioni menzionate dagli analisti per superare l’emergenza prevedono la creazione di una facility permanente dedicata alle iniezioni di liquidità.