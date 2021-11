Fed, Biden conferma Powell. Brainard sarà la sua vice

Ascolta la versione audio dell'articolo

Jay Powell resta alla guida della Federal Reserve per un secondo mandato. Lo ha annunciato la Casa Bianca. Sua vice sarà il membro del Comitato di politica monetaria Lael Brainard, il cui nome era circolato come possibile sostituta di Powell.

In una nota diffusa per informare della sua scelta, Biden ha rimarcato la «determinante» leadership di Powell durante la crisi provocata dalla pandemia di coronavirus. L’unica antagonista emersa per l’incarico, Lael Brainard, sarà vicepresidente del Board dei governatori, incarico ricoperto fino al prossimo 31 gennaio da Richard Clarida.

«Sono fiducioso che il focus del presidente Powell e della dottoressa Brainard sul tenere l’inflazione bassa, i prezzi stabili e sulla massima occupazione renderà l’economia più forte che mai», ha detto Biden.

Le nomine dovranno essere confermate dal Senato. Ci sono pochi dubbi su questo: degli 84 senatori che votarono per lui quattro anni fa, quando fu nominato dall’allora presidente Donald Trump, 68 sono ancora in carica, divisi equamente tra repubblicani e democratici. Biden avrà poi la possibilità di assegnare altri tre incarichi alla Fed: c’è già un posto vacante nel Board dei governatori (sette componenti) e il mandato del vicepresidente Richard Clarida terminerà a gennaio; inoltre, a fine anno lascerà anche il governatore Randal Quarles, vicepresidente con l’incarico di supervisore del sistema bancario fino allo scorso 13 ottobre. Queste nomine saranno annunciato da Biden all’inizio di dicembre, secondo quanto comunicato dalla Casa Bianca.

Wall Street in rialzo guidata dalle banche

Sono in deciso rialzo i titoli del settore bancario, con le banche rassicurate dalla conferma di Powell alla guida della Fed: JpMorgan Chase è il migliore sul Dow Jones con un rialzo superiore al 2%; Goldman Sachs guadagna l’1,4%. Positivo l’andamento dei titoli tech (+1%), con Nvidia (+3,3%), Microsoft (+1%) e Apple (+1,6%) che continuano ad aggiornare i rispettivi record, in scia alla scorsa settimana.