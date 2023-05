Fed, Biden nomina Jefferson vicepresidente. Kugler prima ispanica nel board

Ascolta la versione audio dell'articolo

Joe Biden ha nominato Philip Jefferson alla vicepresidenza della Federal Reserve e Adriana Kugler membro del board della banca centrale americana. Kugler, se confermata dal Senato, sarà la prima ispanica a ricoprire tale incarico nei 109 anni di storia della Fed.

Kugler, 53 anni, è stata scelta per occupare il posto lasciato vacante da Lael Brainard, che a febbraio è diventata direttrice del Consiglio economico nazionale di Biden, mentre il presidente ha selezionato Jefferson, 61 anni, per il posto di vicepresidente precedentemente occupato da Brainard.

Jefferson è entrato nel board della Fed un anno fa e sarà, se confermato dal Senato, il secondo afroamericano a occupare la vicepresidenza della banca centrale.

Kugler, l’esperienza con Obama

Kugler, 53 anni, con una formazione in economia internazionale e del lavoro, è in congedo dalla Georgetown per ricoprire il ruolo di rappresentante degli Stati Uniti nel consiglio di amministrazione della Banca Mondiale. Durante l’amministrazione Obama è stata capo economista del Dipartimento del Lavoro, da settembre 2011 a gennaio 2013.



Il Presidente ha anche annunciato l’intenzione di nominare Lisa Cook, che è entrata nel board come governatore lo scorso anno, per un intero mandato di 14 anni. Il suo attuale mandato scade a gennaio.