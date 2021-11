Fed e Bce di nuovo in campo contro la nuova variante?

3' di lettura

È come un riflesso condizionato ormai: nei momenti di maggior incertezza e di potenziale difficoltà si guarda d’istinto alle Banche centrali e a quanto potranno fare per evitare gravi conseguenze economiche e sgombrare di conseguenza le nubi che si addensano minacciose sui mercati. Lo schema si è ripetuto puntuale anche venerdì 26 novembre, al sorgere della minaccia della nuova variante Covid, e certe reazioni immediate degli investitori lo confermano. Al tracollo delle Borse e delle quotazioni delle...