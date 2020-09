Fed e Bundesbank: un doppio confronto per la Bce «pandemica»

La nuova Fed



La nuova strategia della Federal reserve, che punta ora a un’inflazione “media” del 2% nel tempo, nell’attuale congiuntura si tradurrà molto verosimilmente, a partire dalla riunione del comitato di politica monetaria (Fomc) del 16 settembre, in nuove misure più espansive. Il mercato valutario ha anticipato questa mossa e il dollaro ha perso terreno. Il cambio effettivo dell’euro – nei confronti di tutte le valute – ne ha risentito, ed è salito sopra la media di lungo periodo che può essere considerata una misura molto approssimativa del livello “neutrale”.

Importare deflazione

Nella situazione attuale non è certo auspicabile, per la Bce, avere un cambio così alto: penalizza le esportazioni, in circostanze di domanda estera debole, e soprattutto tende a creare ulteriori pressioni per una flessione dei prezzi. Negli ultimi giorni sembra che il cambio si sia stabilizzato, ma a livelli in ogni caso troppo elevato.

Tassi a breve sopra i minimi



Il cambio effettivo non è la componente più importante delle condizioni finanziarie, ma il suo peso non può essere sottovalutato. Anche perché difficilmente i rendimenti possono scendere di molto. Lo spazio c’è: soprattutto nelle scadenze più brevi, quelle che determinano più di altre l’andamento del cambio, non sono ancora ai minimi storici, e c’è qualche punto base ancora da guadagnare (ma non tantissimi).

Rendimenti normalizzati



Finora, la politica monetaria pandemica della Bce ha svolto la funzione di normalizzare il funzionamento dei mercati: nelle prime settimane dei lockdown, i titoli con rating AAA si sono “sganciati” dagli altri, segno di una fuga verso la qualità. Gli acquisti pandemici hanno avuto innanzitutto la funzione di riportare la situazione alla normalità del periodo precedente l’epidemia. L’operazione è sicuramente riuscita, anche se la situazione dei tassi a breve termine può ulteriormente, ma solo marginalmente, migliorare.

Plasmare le aspettative

A settembre, la Bce potrebbe anche solo preparare i prossimi passi, cercando di plasmare le aspettative. I passi successivi dipenderanno dalla forma della ripresa. Le banche centrali potranno sostenere la domanda – anche se lo sforzo maggiore tocca ora ai governi e alle politiche fiscali, come mostra il pragmatico allontanamento di Berlino dalla regola dei bilanci in pareggio – e potranno forse “lenire il dolore” delle ferite di lungo periodo della quarantena, ma non potranno fare molto di più. Soprattutto, i cambiamenti strutturali dell’economia – come quelli in parte irreversibili legati allo sviluppo dello smart working, in realtà solo accelerato dall’epidemia – non possono essere considerati una patologia.