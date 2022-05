Fed e guerra: effetto-tenaglia sul debito dei paesi emergenti

È utile investigare più in dettaglio la situazione del debito dei paesi emergenti distinguendo tra regioni geografiche e tra settori economici. Dall’analisi dei dati emerge innanzitutto come le economie emergenti dell’Asia siano quelle più indebitate con un leverage complessivo prossimo al 300% del PIL. Di contro, negli altri continenti, il rapporto debito/PIL dei paesi emergenti si colloca in prossimità del 150%, vale a dire circa la metà del dato asiatico. A fare la differenza è soprattutto l’enorme leverage della Cina, pari al 330% del PIL, e la circostanza che – date le dimensioni della sua economia – questo paese di fatto “pilota” l’intero dato dell’Asia. Per inciso, si consideri che – nonostante il governo di Pechino abbia provato (invano) a mettere sotto controllo l’indebitamento di settori come il real estate o le amministrazioni locali – la Cina da sola ha rappresentato circa il 65% dell’intero incremento del debito globale verificatosi l’anno scorso per un controvalore di 7.000 miliardi di dollari.

DEBITO TOTALE IN % DEL PIL PER LE ECONOMIE AVANZATE ED EMERGENTI Loading...

Un’altra evidenza interessante è che – a differenza delle economie avanzate, dove il debito è distribuito in modo abbastanza uniforme tra i diversi settori – in quelle emergenti spicca il peso preponderante delle imprese non finanziarie e del settore pubblico. In dettaglio, il debito corporate risulta dominante nei paesi emergenti asiatici (127% del PIL) ed europei (70% del PIL); in quelli dell’America Latina prevale il debito del settore pubblico (67% del PIL) e, infine, in Medio-Oriente e Africa imprese e pubbliche amministrazioni hanno un peso pressoché equivalente.

Esaminando le variazioni del rapporto debito/PIL intervenute nel 2021, si osserva (cfr. Figura 2) che la regione più “virtuosa” è stata l’America Latina con un calo del 7,6% che ha interessato principalmente il settore pubblico. A seguire troviamo l’aggregato formato da Africa e Medio-Oriente (-5,7%) e infine, nell’ordine, i paesi emergenti di Asia (-4,2%) ed Europa (-3,1%): in tutte queste regioni la riduzione del debito ha riguardato prevalentemente le imprese non finanziarie.

DEBITO TOTALE Loading...

In ogni caso, occorre considerare che nei paesi emergenti il rapporto debito/PIL è ancora superiore di oltre il 27% rispetto ai valori pre-pandemici e che il contesto particolarmente sfavorevole creatosi quest’anno mette seriamente a rischio la sostenibilità del debito per molti di loro.

Secondo le stime dell’IIF quest’anno le economie emergenti dovranno rifinanziare circa 7.000 miliardi di dollari tra obbligazioni e prestiti in scadenza ($ 1.500 miliardi in più rispetto al 2021), il tutto proprio mentre la FED – come si è detto – sta portando avanti un ciclo di rialzo dei tassi particolarmente sostenuto nel tentativo di riportare sotto controllo l’inflazione.