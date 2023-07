Fed, ecco perché la stretta proseguirà anche a luglio

Domanda ancora molto forte

NUOVE ASSUNZIONI DAL 2021 Loading...

La questione è che la domanda resta molto forte. L'intervento pubblico resta generoso: le spese correnti sono sicuramente inferiori a quelle “pandemiche”, ma sono comunque in crescita costante dal primo trimestre del 2022. La Fed è inoltre preoccupata dell'andamento del mercato del lavoro. Anche le assunzioni sono in rallentamento, ma i numeri mensili sono ancora superiori alla media del periodo 2011-2023. Non è un'indicazione esaustiva – il mercato del lavoro, in questa fase soprattutto, va valutato esaminando molte variabili – ma spiega i timori dei banchieri centrali Usa.

Il paradosso delle retribuzioni

SALARI ORARI ANCORA IN CORSA Loading...

Analogamente, anche per il continuo disallineamento tra le competenze domandate e quelle offerte, continuano a salire le retribuzioni, a un ritmo annuo che resta superiore al 4%. Ottima cosa, in circostanze normali, mentre in una fase di alta inflazione crea qualche inquietudine in più: giustificati sul piano microeconomico, rendono molto difficile il trattamento dell'inflazione con uno strumento macro, e piuttosto “brutale” – ma inevitabile - come il rialzo dei tassi di interesse.

Giustificati anche nuovi rialzi

Il mantenimento di un orientamento restrittivo trova quindi molte giustificazioni anche in uno sguardo superficiale della situazione macroeconomica, anche tenendo conto del fatto che la politica monetaria agisce sempre con un ritardo lungo e variabile. La speranza della Fed di aver aperto una fase in cui contava ormai la durata della fase restrittiva e non il livello dei tassi è andata probabilmente delusa, e lasciare aperta la porta a nuovi rialzi ha sufficientemente senso.

Loading...