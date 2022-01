Fed «falco» gela l'Europa. A Milano titoli del Ftse Mib tutti in rosso, si salva Tim

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Brusco stop al rally di inizio anno per le Borse europee e sell-off sugli asset rischiosi: il tono più «hawkish» del previsto emerso dai verbali di dicembre della riunione della Federal Reserve, insieme con i pericoli della diffusione della variante Omicron, fanno scattare le vendite sull'azionario. Gli investitori temono l'effetto incrociato sulla ripresa economica dell'aumento dei contagi e delle restrizioni e dei minori aiuti delle banche centrali. Le vendite sono generalizzate con il FTSE MIB che torna sotto i 28mila punti, e cali diffusi per il CAC 40 di Parigi, il DAX 40 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam. Le vendite sui tech pesano anche sui listini asiatici, tutti in rosso, con Tokyo che ha chiuso in flessione del 2,9%.

Gli investitori temono che la ripresa economica subisca l'effetto combinato di nuove restrizioni dovute al diffondersi della variante Omicron e del minor sostegno all'economia delle banche centrali. Dai verbali Fed emerge la previsione di tre rialzi dei tassi nel 2022, ma la novità riguarda la rapida riduzione del bilancio Fed, dopo l'espansione senza precedenti avvenuta durante la pandemia che ha portato il valore degli asset detenuti a 8.800 miliardi di dollari. Immediato il sell-off sugli asset più rischiosi, con il Bitcoin che è sceso fino a 42.505 dollari, il minimo dal 'flash crash' del dicembre scorso. Vendite anche sull'azionario che, va comunque ricordato, viaggia a livelli record.

La Fed «falco» spaventa i mercati

La Banca centrale Usa ha indicato che potrebbe non solo aumentare i tassi di interesse prima del previsto, ma anche ridurre i titoli detenuti in portafoglio nel tentativo di domare l’elevata inflazione. Un’ipotesi che ha provocato anche la rapida risalita dei tassi dei titoli di Stato, con il Treasury Usa decennale all’1,7% come non si vedeva dallo scorso marzo. Proprio i dati sui prezzi al consumo continueranno a catalizzare l’attenzione in Europa oggi con le cifre tedesche (dopo il +3,9% evidenziato per dicembre dall’Istat ieri in Italia), mentre per gli Stati Uniti occorrerà attendere la propria settimana.

A Milano Ftse Mib in rosso, rallenta la corsa di Iveco

A Piazza Affari tutto il FTSE MIB viaggia in negativo, pur comunque restando vicino ai massimi in oltre 13 anni toccati il 5 gennaio, quando il listino principale è tornato sopra i 28.000 punti per la prima volta dal 12 settembre 2008. A Piazza Affari le vendite sono dunque generalizzate: tra le peggiori Moncler, Interpump Group e Ferrari. Iveco Group rallenta la corsa delle due sedute precedenti, che avevano segnato un recupero dopo il tonfo nel giorno dello scorporo da Cnh Industrial. Reggono in certa misura il colpo Stellantis, già alla vigilia tra le migliori, Telecom, in attesa di notizie sul piano industriale e l'offerta di Kkr, e Intesa Sanpaolo.

Andamento dello spread Btp / Bund

Spread in rialzo verso 140 punti

Andamento in lieve rialzo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il decennale benchmark italiano (IT0005436693) e il pari scadenza tedesco è indicato a 139 punti base dai 137 punti del finale precedente. Aumento più marcato per il rendimento del BTp decennale benchmark che si attesta in avvio all'1,29% dall'1,24% dell'ultimo riferimento. Intanto il Tesoro italiano prosegue nella sua opera di finanziamento: il 5 gennaio è andato di scena il collocamento attraverso un sindacato di banche di un BTp con scadenza a 30 anni, proprio come lo scorso anno, quando lo stesso giorno venne emesso un titolo a 15 anni. La domanda non si è fatta attendere, visto che le richieste complessive hanno raggiunto 55,9 miliardi di euro rispetto ai 7 miliardi effettivamente assegnati.

Euro torna sotto 1,13 dollari, petrolio in calo

Il cambio euro/dollaro torna sotto quota 1,13 a 1,129 (da 1,1336 mercoledì in chiusura) con l'euro/yen a 130,82 (da 131,238). Biglietto verde sempre vicino ai massimi da 5 anni contro yen a 115,87 (da 115,793). Brusco calo della sterlina contro il dollaro a 1,349.

Il petrolio ripiega dai massimi dell'ultimo mese, toccati dopo le decisioni dell'Opec+:di confermare la riduzione di produzione per febbraio. Il Wti febbraio è in calo dello 0,66% a 77,34 dollari, quello del Brent marzo perde lo 0,62% a 80,29 dollari.