Fed: incertezza su outlook economico “molto elevata” causa coronavirus «Stimoli all'economia sono importanti per aiutare la ripresa» afferma la Fed nei verbali. «La maggior parte dei partecipanti si è detta preoccupata dalla possibilità che gli aiuti pubblici finora concessi alle famiglie, alle imprese, agli stati e i governi locali non siano sufficienti»

Il presidente della Fed Jerome Powell (Afp)

C'è un'incertezza “molto elevata” per l'outlook economico degli Stati Uniti, con la ripresa che “dipenderà molto dal corso del virus”. È quanto emerge dai verbali relativi all'incontro del 15-16 settembre del Fomc, il braccio di politica monetaria della Federal Reserve. In quell'occasione, la banca centrale statunitense ha deciso di mantenere i tassi allo 0-0,25%, livello a cui sono stati portati con l'esplosione della pandemia di coronavirus, e non prevede rialzi fino al 2023.



