Fed, intervento da 75 miliardi per calmare tensioni su liquidità a breve La tensione sembra però essere stata causata, a detta di numerosi esperti, anzitutto da fattori tecnici e non dall’emergere di gravi rischi sistemici di Marco Valsania

NEW YORK - La Federal Reserve è stata costretta a intervenire annunciando una serie di operazioni note come “repurchase agreements” per iniettare nel sistema finanziario fino a 75 miliardi di dollari. L’obiettivo: alleviare tensioni improvvisamente sviluppatesi sui mercati monetari, nel costo dei finanziamenti a breve termine. Simili tensioni - eventi che a volte si verificano a fine mese, fine trimestre o fine anno - sono parse insolite agli operatori in questo momento, mettendo in dubbio la capacità della Fed di mantenere saldamente il controllo dei tassi interbancari, strumento della sua politica monetaria. La tensione sembra però essere stata causata, a detta di numerosi esperti, anzitutto da fattori tecnici e non dall’emergere di gravi rischi sistemici.

La Fed, in un comunicato, ha annunciato la sua rara operazione repo indicando che l’intento è «aiutare a mantenere i tassi di riferimento sui federal funds entro la fascia target tra il 2% e il 2,25%». L’operazione è parsa calmare i mercati. Stando alla rete tv finanziaria Cnbc, una serie di iniziali operazioni attorno alle 10 di mattina ora americana avrebbero riguardato almeno 53 miliardi di dollari.

All’origine del problema quanto avvenuto nelle ore precedenti: nel mercato overnight la Fed ha indicato che il “suo” tasso interbancario effettivo era salito al 2,25% dal 2,14%, vale a dire al tetto della fascia stabilita dalla Banca centrale oggi compresa tra il 2% e il 2,25 per cento. Un tasso che oltretutto potrebbe essere ancora abbassata domani di un quarto di punto, al termine della riunione al vertice della Fed, per sostenere l’economia in rallentamento. In generale i tassi repo overnight che riguardano indebitamento e finanziamento a breve - o meglio il costo di prestiti in contanti in cambio di titoli del Tesoro utilizzando operazioni denominate appunto “repos” - si erano impennati anche fino al 10 per cento.

I repos, più in dettaglio, sono usati per rispondere a necessità di finanziamenti a brevissimo termine concordando la compravendita di titoli e vengono considerati un meccanismo essenziale per il funzionamento corretto ed equilibrato del sistema finanziario. Le banche sono diventate particolarmente attive in questo segmento, utilizzando a questo fine parte delle riserve in eccesso che depositano presso la Fed per generare profitti.