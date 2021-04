Fed: l’economia Usa migliora ma la politica monetaria non cambia

1' di lettura

L’orientamento non cambia. Non c’è motivo. La Federal reserve ha confermato non solo tutte le misure predisposte per contrastare l’economia, ma anche l’intenzione di accompagnare la ripresa con una politica monetaria decisamente accomodante, in tandem con la politica fiscale, espansiva come mai è accaduto negli ultimi decenni.

La riunione di aprile - destinata a una “ordinaria manutenzione” delle aspettative - ha solo modificato la valutazione dello stato dell’economia. Sul quale restano «rischi», ha spiegato il comunicato ufficiale, relativi soprattutto alla crescita, anche se gli indicatori di attività economica e di occupazione «si sono rafforzati», persino - ha aggiunto in conferenza stampa il presidente Jerome Powell, «più del previsto - mentre a marzo erano semplicemente «ritornati positivi».

Anche i settori maggiormente colpiti dalla pandemia, che restano deboli, «hanno mostrato miglioramenti»; mentre l’inflazione - che nelle scorse settimane ha animato la discussione tra gli economisti e spinto al rialzo i rendimenti delle durate più lungo - segnala problemi: è in rialzo «riflettendo ampiamente fattori temporanei», tra cui il rialzo dei prezzi dell’energia.

Le condizioni finanziarie - che misurano l’impatto della politica monetaria lungo tutta la catena di trasmissione - restano quindi «accomodanti», esattamente come a marzo.

Tutto dipenderà ora dall’andamento delle vaccinazioni, e dai suoi effetti: i nuovi casi restano elevati, ha detto Powell. Anche per questo motivo «Non è ancora il momento» di parlare di un tapering, una riduzione degli acquisti di titoli, che sarà annunciata con molto anticipo. Occorrerà vedere nuovi passi avanti e «occorrerà del tempo prima di vedere ulteriori, notevoli, progressi»