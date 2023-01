Fed: lotta all’inflazione al riparo delle pressioni politiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

Funziona se protetta dalle pressioni. Il presidente della Federal reserve Jerome Powell, in un simposio alla Riksbank di Stoccolma, ha sottolineato l’importanza dell’indipendenza delle banche centrali in questa fase di elevata inflazione. Powell ha parlato chiaramente dei «benefici di isolare la politica monetaria da considerazioni politiche di breve termine»: «La stabilità dei prezzi - ha aggiunto - è il caposaldo di un’economia sana con benefici incommensurabili nel tempo; ma recuperare la stabilità dei prezzi quando l’inflazione è elevata può richiedere misure che non sono popolari nel breve termine, dal momento che alziamo i tassi di interesse per rallentare l’economia».

Ecco il ruolo dell’indipendenza. «L’assenza di controllo politico sulle nostre decisioni, ci permette di prendere queste misure necessarie senza tener conto di fattori politici di breve termine», come - si può aggiungere - il ciclo elettorale.

In una società democratica, in cui le decisioni devono essere prese «in quasi tutti i casi» dai corpi politici eletti, questo comporta che l’indipendenza sia «estremamente rara». È riconosciuta alle banche centrali per gli obiettivi della stabilità dei prezzi e (nel caso della Fed) della massima occupazione sostenibile; e per la regolamentazione e la supervisioni delle banche.

La politica monetaria può invece fare poco per temi come il climate change: la Fed - ha aggiunto Powell - ha «responsabilità limitate, ma importanti» su questo problema che ha anche forti effetti distributivi tra aziende, settori produttivi, regioni e nazioni. Responsabilità tutte legate, ha detto, al tema della supervisione delle banche, in modo da evitare che le aziende di credito valutino e gestiscano in modo appropriato i rischi finanziari legati al cambiamento climatico.