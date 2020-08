Fed, mercati e analisti accolgono positivamente la svolta di Powell su inflazione e lavoro La revisione che vara nuova flessibilità nel target del 2% sui prezzi era attesa ma ora è stata codificata

di Marco Valsania

New York – Il chairman della Federal Reserve Jerome Powell - nel primo simposio annuale di Jackson Hole interamente virtuale dal debutto nel 1978, a causa della pandemia – ha annunciato una significativa revisione della strategia di politica monetaria seguita dalla Banca centrale americana. Che, agli occhi di Wall Street e analisti, promette nei fatti protratto sostegno all'economia e in particolare al mercato del lavoro, minimizzando i rischi di inflazione e allontanando qualunque prospettiva di strette sui tassi di interesse per un lungo periodo. Anche se per l'immediato potrebbe fare poca differenza nelle mosse della Fed.



Lo sviluppo era sostanzialmente atteso da osservatori e mercati ma ha offerto un generale supporto alla Borsa, che già viaggia su livelli record, perché ora è stato codificato, da un nuovo documento approvato all'unanimità dai vertici della Fed e resa nota da Powell in occasione di un simposio dedicato al futuro della politica monetaria, “Navigating the decade ahead”, Navigare il prossimo decennio.

L’ufficializzazione di una nuova politica

Non tutti infatti prevedevano che la Fed e Powell avrebbero effettuato un annuncio formale adesso della nuova politica, con alcuni che ipotizzavano anticipazioni e una ufficializzazione vera e propria nei prossimi vertici del board della Banca centrale. Gli indici hanno oscillato tendendo al rialzo, con maggior incertezza sul tecnologico Nasdaq al centro di recenti grandi corse, dopo il discorso di Powell.L'annuncio è arrivato al termine di due anni di policy review da parte della Banca centrale, dedicata a rivedere e modernizzare i cosiddetti “tools” a sua disposizione, la cassetta di strumenti di politica monetaria e comunicazione ai mercati, per adattarli alle sfide del presente.

L'idea di fondo di introdurre una maggiore flessibilità quando si tratta di inflazione e dei suoi target - cioè sopra e sotto il 2% annuale adottato nel 2012 e finora considerato ideale - era considerata in agenda. È da anni che l'inflazione appare strutturalmente debole e inferiore alle attese, affermano gli analisti, e la prospettiva di lasciarla correre, di permettere in pratica ad una espansione di surriscaldarsi per ovviare a simili debolezze e zavorre, ha guadagnato progressivamente terreno. Il passo è definito “avarage inflation targeting”, dove l'obiettivo della Fed diventa un tasso medio d'inflazione nel tempo, vale a dire che per recuperare le passate fasi di pressioni sui prezzi troppo basse viene consentito e incoraggiato un loro rialzo oltre il 2% anche per un lungo periodo.





Powell: il mercato del lavoro va sostenuto



Parlando dell'occupazione, Powell ha inoltre sottolineato che la Fed oggi è convinta che «un robusto mercato del lavoro possa essere sostenuto», al contrario del passato, senza provocare impennate dell'inflazione. Gli analisti di Citigroup, alla vigilia dell'intervento di Powell, avevano anticipato nell'ambito di “segnali sulla conclusione della revisione del policy framework”, indicazioni proprio del progetto di «rivedere gli obiettivi di lungo termine suggerendo che un overshoot (un oltrepassare, Ndr) del target del 2% nell'inflazione è desiderabile». Incertezze su vere novità nell'atteggiamento da “colomba”, maggiormente pro-sostegno alla crescita, della Banca centrale, avevano tuttavia tenuto sotto pressione i future sugli indici di Wall Street prima del discorso di Powell.