Fed in modalità antinflazione e il rischio recessione

Il ritmo di crescita dei prezzi dell'energia ha continuato a rallentare come fa già da alcuni mesi ma resta su valori molto alti: +25,7% annuo a febbraio, un dato che peraltro risente solo in parte dell'impennata dei prezzi delle commodities energetiche innescata dalla guerra. Da inizio anno le quotazioni del petrolio sono salite del 46%, di cui il 20% solo nel mese di marzo. Il tutto in un clima molto volatile e nel quale le sanzioni contro la Russia e le incertezze sull'approvvigionamento energetico stanno causando una biforcazione nei prezzi del greggio in base alla provenienza geografica, che si traduce in ulteriori pressioni rialziste su Wti e Brent e nella comparsa di forti sconti nel prezzo del petrolio russo.



De-anchoring delle aspettative



Ormai questi sviluppi hanno cominciato a pesare sulla percezione degli agenti economici e potrebbero tradursi in un de-anchoring delle aspettative d'inflazione, ossia in un allontanamento delle attese dei soggetti economici sull'inflazione futura dal target del 2% perseguito, in media, dalla banca centrale. Un segnale in tal senso può essere colto osservando come si è modificata nel tempo la distribuzione di probabilità dell'inflazione futura implicita nelle quotazioni di mercato delle opzioni (cap e floor) che hanno come sottostante l'inflazione USA (cfr. Figura 3).



Il dato in questione è pubblicamente accessibile sul sito della Federal Reserve Bank di Minneapolis e indica che da febbraio a oggi la probabilità assegnata dai mercati a un'inflazione sopra il 3% su un orizzonte previsionale di 5 anni è schizzata dal 43% al 64%.



In parallelo la media dell'inflazione attesa su tale orizzonte è salita dal 2,9% al 3,4%. Un comportamento simile si era già osservato intorno a metà novembre, ma nei mesi successivi c'era stata una certa normalizzazione.



In questa prospettiva diventa molto importante monitorare come evolverà la view degli operatori nei prossimi mesi, ma intanto la FED ha già aggiornato al rialzo le sue proiezioni sull'inflazione nel breve periodo spostando in avanti di un anno – dal 2022 al 2023 – la sua stima su quando il ritmo di crescita dei prezzi comincerà a normalizzarsi. In dettaglio, per quest'anno la FED si aspetta ora che la crescita dei prezzi (misurata dall'indice della spesa per consumi personali al netto delle voci più volatili, il core PCE) si collocherà tra il 3,6% e il 4,5% contro il range 2,4%-3,2% stimato a dicembre, per poi attestarsi nell'intervallo compreso tra il 2,1% e il 3,5% il prossimo anno.