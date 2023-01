Il monito della Fed: sui tassi no a facili ottimismi, niente tagli nel 2023

Le decisioni di dicembre

Nel vertice di metà dicembre la Banca centrale ha ridimensionato il passo delle sue accelerate strette di politica monetaria, decidendo il settimo rialzo di tassi di interesse consecutivo ma di 50 punti base anzichè di 75 come nelle precedenti quattro riunioni. I tassi sono adesso compresi nella fascia del 4,25%-4,50 per cento. Ha però anche evidenziato, nel suo comunicato e nella conferenza stampa del chairman Jerome Powell, l'intenzione di continuare nelle strette nei primi mesi di quest'anno, con forse interventi cumulativi per altri 75 punti base, per riportare l'inflazione sotto controllo e verso il target ideale del 2 per cento.

L’andamento dell’inflazione

La corsa dei prezzi al consumo, dopo picchi la scorsa estate oltre il 9%, il massimo in 40 anni, ha rallentato, al 7,1% a novembre rispetto all'anno precedente, ma rimane nettamente al di sopra degli obiettivi della Fed. In gioco è anche il più generale stato dell'economia, la capacità o meno della Fed di facilitare un soft landing, un atterraggio morbido che eviti gravi recessioni. I verbali dell'ultimo vertice mostrano che la Fed considera il mercato del lavoro tuttora robusto. L'attività economica, dal canto suo, dovrebbe avanzare anche se ad un passo nettamente indebolito. La sede della Banca centrale di Atlanta, con il suo indicatore costantemente aggiornato sul Pil, calcola che nell'ultimo trimestre, il quarto del 2022, la crescita annua possa ancora essere stata del 3,9 per cento. Almeno una significativa frenata dell'espansione è però nelle carte nel nuovo anno, stando agli analisti. Moody's, nell'outlook del chief economist Mark Zandi, anticipa quella che battezza come “slowcession”, una protratta debolezza che veda il Pil ad un passo inferiore all'1% nei quattro trimestri del 2023.