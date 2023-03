Fed, perché la stretta potrebbe continuare

Rendimenti in calo, dollaro in rialzo

LA CURVA DEI RENDIMENTI DA SETTEMBRE 2022 Loading...

Secondo l'indice Pce, preferito dalla Fed, l’inflazione resta elevata anche se mostra una leggerissima tendenza alla flessione nella componente di fondo, core, che esclude i prezzi non aggredibili dalla politica monetaria. A monte della catena di trasmissione della politica monetaria, i rendimenti sono però diminuiti mentre il cambio effettivo del dollaro, stabilmente al di sopra della media di lungo periodo da anni, mostra anche una lieve tendenza ad aumentare.

Condizioni finanziarie ancora espansive

L’INDICE FED CHICAGO DELLE CONDIZIONI FINANZIARIE Loading...

Sono segnali contrastanti. L'indice delle condizioni finanziarie della Fed di Chicago, che si basa su oltre 100 indicatori diversi e riassume in un unico dato la situazione di tutta la catena di trasmissione, si mostra stabilmente in territorio ancora espansivo: è costruito in modo che la media di lungo periodo, considerato un valore “naif” dell'equilibrio, sia pari a zero, ed è ancora stabilmente in territorio negativo.

Salari ancora in corsa

SALARI ORARI ANCORA IN CORSA Loading...

La Fed osserva anche con molta attenzione il mercato del lavoro e gli stipendi, per contrastare il rischio di una spirale prezzi-salari-prezzi. Le retribuzioni orarie continuano a crescere a un ritmo molto rapido, che risente sicuramente anche delle difficoltà di trovare lavoratori con le competenze domandate e delle nuove abitudini post-pandemiche. Da un anno a questa parte si assiste a un rallentamento, ma potrebbe non essere sufficiente a convincere la Federal reserve a fermarsi.

Una scelta di grande equilibrio

La decisione di marzo è in ogni caso una scelta che richiede grande equilbrio. La Fed è già passata alla fase in cui conta più la durata della stretta che il ritmo degli aumenti, e il tasso termine appare comunque molto vicino.

I segnali contrastanti potrebbero essere il segnale di una stretta che comincia ora a mordere anche se – osservato dall'esterno, senza gli strumenti delle banche centrali – gli indicatori delle condizioni finanziarie (rendimenti, cambio, indice Chicago) sembrano consigliare di proseguire ancora la stretta, con grande prudenza.