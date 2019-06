Fed, Powell: «I tagli dei tassi arriveranno»

Powell ha spiegato che «diversi colleghi all'interno della Fed ritengono che l'ipotesi di un taglio dei tassi si sia rafforzata, mentre altri sono convinti che la politica monetaria non debba reagire in modo eccessivo a ogni dato economico e agli sbalzi di breve termine». In ogni caso «le previsioni mie e dei miei colleghi restano avorevoli», ha detto.

Il governatore ha ripetuto più volte che la Fed è pronta ad agire «con tutti gli strumenti necessari». L’andamento finanziario e gli avvenimenti dei prossimi giorni, a partire dal vertice G 20 in Giappone «saranno determinanti per le decisioni della banca centrale». Ha parlato di «eventi che potrebbero avvenire nelle prossime settimane» e di un atteggiamento “wait and see”, stiamo a vedere cosa succede, insomma, lasciando intendere che le decisioni sul taglio dei tassi, come atteso da gran parte degli analisti, potrebbero probabilmente arrivare già nel prossimo vertice della Fed il 30 e 31 luglio. «Ma vediamo cosa succede nelle altri parti del mondo. Interesse di tutti è far stare l'inflazione sotto al 2%, sia in Europa e in Giappone», ha detto ancora. Il governatore in ultimo ha ribadito che il suo operato non è condizionato dalla politica: «Siamo umani, possiamo commettere errori, spero non spesso, ma non faremo errori sulla nostra integrità».