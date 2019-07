Fed, Powell vede «venti contrari» per gli Usa: taglio dei tassi imminente Il governatore della banca centrale europea è impegnato oggi e domani in una doppia audizione al Congresso sullo stato di salute dell'economia americana. Positiva la reazione dei mercati di Riccardo Barlaam

1' di lettura

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

NEW YORK - «I venti contrari aumentano. La Fed agirà in modo appropriato per sostenere l'espansione». Jerome Powell ha mandato un forte segnale sulla possibilità che la banca centrale americana possa tagliare presto il costo del denaro. Il governatore della banca centrale americana è impegnato oggi e domani in una doppia audizione al Congresso per parlare dello stato attuale dell'economia americana.

Le incertezze sul commercio con la guerra dei dazi tra Stati Uniti e Cina pesano sulla crescita globale, così come la Brexit ancora indefinita nel suo quadro evolutivo. Immutata la pressione sull'inflazione. Ma i fondamentali che spingono la crescita americana restano solidi. E l'economia Usa continua ad andare “abbastanza bene”. La Fed però, rassicura il governatore, è pronta ad agire “in modo appropriato per sostenere l'espansione”. Sono questi i punti chiave dell'intervento di Powell anticipato ai media (parlerà alle 10 Us) che è apparso più possibilista su un intervento espansivo della banca centrale americana. Ottimismo che ha spinto subito gli acquisti sui mercati finanziari.