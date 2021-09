Fed pronta al tapering ma incerta sulla pandemia

4' di lettura

È pronta la Federal reserve? Annuncerà nella sua riunione di settembre il tapering, la riduzione degli acquisti di titoli? O segnalerà semplicemente l'intenzione di annunciarlo, come spesso fanno le banche centrali per permettere alle aspettative di assorbire le novità e stabilizzarle?

L’occasione giusta

La riunione di settembre, in astratto, potrebbe essere davvero l'occasione giusta per un annuncio pieno: la pubblicazione delle nuove proiezioni macroeconomico permetterebbe di meglio sostenere la decisione, mentre le prossime previsioni, previste per dicembre, sono relativamente troppo lontane.

Loading...

I dubbi

Non mancano però analisti che si aspettano una decisione per novembre, durante uno di quei meeting del Fomc – il comitato di politica monetaria (Federal open market committee) – che, proprio perché non accompagnati da nuove stime su pil, inflazione e tassi, sembrano essere destinati semplicemente, salvo casi molto particolari, a fare il punto della situazione economica e a preannunciare eventuali revisioni. O addirittura un rinvio.

Il virus esogeno

Il motivo è semplice e non è nuovo: l'incertezza sull'andamento della pandemia. Negli Stati Uniti, dove i poteri dei singoli stati restano molto forti, non c'è spazio per la scommessa che altri paesi avanzati hanno fatto introducendo forme di incentivo alla vaccinazione. L'arrivo della stagione autunnale si accompagna sempre a una recrudescenza delle malattie a trasmissione aerea e non è impossibile che la Fed voglia vedere cosa potrebbe accadere di conseguenza anche sul piano economico. Domanda, produzione, prezzi, in questa fase sono tutti soggetti a fattori esogeni. A uno solo, anzi: il virus.

Ritorno al trend

IL PRODOTTO INTERNO LORDO Loading...

Non ci sarebbero altrimenti motivi per attendere. Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti, dopo il forte rimbalzo, si è portato di nuovo sul trend precedente l'esplosione della pandemia. Non ha ancora recuperato il livello di dicembre 2019 e, parallelamente, anche il mercato del lavoro segnala che non tutto il terreno perduto è stato recuperato. Anzi, il rallentamento delle assunzioni, ad agosto, potrà qualche argomento alle colombe del Fomc. Non si tratta però di normalizzare la politica monetaria, di renderla neutrale, ma più semplicemente di iniziare a ridurre l'extrastimolo pandemico, lasciando ultraespansivo l'orientamento.