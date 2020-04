Fed: pronti a usare tutti gli strumenti contro gli effetti dell’epidemia I tassi di interesse rimarranno al livello attuale fino a quando non sarà chiaro che l’economia avrà ripreso la strada verso la massima occupazione e la stabilità dei prezzi. Basse le pressioni sull’inflazione di Riccardo Sorrentino

Pronta a tutto. La Federal reserve userà fino in fondo il suo ampio ventaglio di strumenti per sostenere l’economia americana. Molto presto potrebbe annunciare una corporate facility a vantaggio delle aziende non finanziarie e non insolventi. Ha lasciato fermi, nella riunione di ieri, i tassi di interesse allo 0-0,25% e li manterrà a questo livello fino a quando non sarà «fiduciosa che l’economia avrà resistito agli effetti dell’epidemia» e non sarà chiaro che è sulla strada giusta «per raggiungere gli obiettivi della massima occupazione e della stabilità dei prezzi».

Allo stesso tempo la banca centrale Usa continuerà ad acquistare titoli del Tesoro e mortgage-backed securities «nell’ammontare necessario a sostenere un funzionamento del mercato senza intoppi, favorendo in questo modo un efficiente trasmissione della politica monetaria alle più ampie condizioni finanziarie».

È un orizzonte temporale, quello prospettato dalla Fed, che si preannuncia non breve. L’attuale situazione economica, che vede un brusco crollo dell’attività, pone infatti «notevoli rischi alle prospettive nel medio termine», anche a causa dell’enorme incertezza che alimenta.

La Fed potrà continuare a intervenire in modo aggressivo anche perché la debole domanda dei consumatori e le basse quotazioni del petrolio stanno contenendo l’inflazione i cui sviluppi saranno in ogni caso - spiega il comunicato ufficiale - attentamente monitorate, insieme all’andamento dell’epidemia e dell’economia reale.

Dopo aver varato il suo ampio pacchetto di interventi, la Fed non poteva fare altro, in questa occasione, che mantenere elevate le aspettative degli investitori. Già in passato aveva chiarito in modo esplicito che la crisi sarà risolta innanzitutto dal settore sanitario. Al governo,e quindi alle spese pubbliche tocca - e per questo motivo, ha detto il presidente Jerome Powell sarebbe stato preferibile affrontare l’epidemia con un orientamento fiscale più forte - il compito di mantenere il più possibile “ibernata”, con prestiti e garanzie alle imprese e alle famiglie, non tanto l’economia nel suo complesso - l’esplosione della disoccupazione mostra come nel sistema americano, molto flessibile, questo non sia possibile - ma almeno il suo tessuto: capacità produttive e competenze dei lavoratori.