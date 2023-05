Fed, si avvicina la fine dei rialzi dei tassi

Salari in rapido rialzo

SALARI ORARI ANCORA IN CORSA Loading...

Soprattutto, le pressioni sull'inflazione sono ancora elevate. Con un approccio che forse non tiene del tutto conto dei cambiamenti strutturali del mercato del lavoro – i disallineamenti tra domanda e offerta, le nuove preferenze dei lavoratori – la Fed resta preoccupata dell'andamento di diversi indicatori. I salari orari, in particolare, si muovono a una velocità superiore all'obiettivo di inflazione: 4,4%, con una produttività oraria che, a dicembre, era dell'1,7%. L'inflazione salariale viaggia quindi attorno al 3%.

Condizioni finanziarie accomodanti

L’INDICE FED CHICAGO DELLE CONDIZIONI FINANZIARIE Loading...

Il vero punto è, però, lo stato delle condizioni finanziarie. Sono ancora accomodanti, in base all'indice di Chicago, che riassume un centinaio di indicatori lungo tutta la cinghia di trasmissione della politica monetaria. È un segnale che va seguito attentamente, sempre tenendo conto dei ritardi con cui agisce la politica monetaria. Se non segnala la necessità di tassi ancora più alti – nel 1990, con un'inflazione analoga, erano però all'8% – lascia intravvedere una stretta lunga.

Obiettivo: evitare la recessione

L'obiettivo è chiaro: evitare una recessione, sia pure breve, determinata dalla politica monetaria, come è avvenuto in passato (nello stesso 1990, per esempio); ma il rischio di far ripartire l'inflazione resta, come avvertono le aspettative di inflazione dell'Università del Michigan, resta elevato.





Loading...