Fed taglia acquisti titoli di 15 miliardi al mese. «Inflazione elevata ma transitoria»

Fermi i tassi di interesse, tra lo zero e lo 0,25%. Powell ha precisato che «la nostra decisione di iniziare il tapering non implica nessun segnale diretto sulla politica riguardo i tassi di interesse», che continueranno a essere sottoposti a un «test» più rigoroso degli acquisti di titoli. La Fed continua infatti a ripetere - guardando evidentemente ai recenti aumenti dei prezzi “in trasparenza” - che manterrà i tassi di interesse all’attuale livello fino a quando le condizioni del mercato del lavoro non raggiungeranno un livello coerente con la «massima occupazione», così come valutata dai banchieri centrali, e l’inflazione non punterà con decisione al di sopra del 2 per cento.

Al momento, la Fed continua a vedere un mercato del lavoro debole (e Powell ha di nuovo sottolineato le diseguaglianze tra i diversi gruppi etnici). Mancano all’appello ancora cinque milioni di lavoratori. La Fed però ritiene che la situazione possa normalizzarsi nella seconda metà del 2022. Solo allora, quindi, si potrà pensare ad alzare i tassi.

È chiaro però che se la Fed dovesse «vedere segnali che il percorso dell’inflazione o le apettative di inflazione di lungo termine si muovano in modo notevole e persistente al di là dei nostri obiettivi, useremmo i nostri strumenti per preservare la stabilità dei prezzi. Osserveremo con attenzione se l’economia si muoverà in linea con le attese», ha detto Powell che poi ha avvertito: «Se una reazione diventasse necessaria non esiteremo».