Fed, taglio al bilancio di 95 miliardi al mese e rialzo dei tassi: la doppia mossa di Powell

La Federal reserve è pronta a stringere ancora. Al più presto, quasi certamente dopo la riunione del 3 e 4 maggio, inizierà la riduzione del portafoglio titoli, oggi pari a 8.900 miliardi di dollari, a un ritmo che potrebbe raggiungere a regime (nel giro di tre mesi o poco più) i 95 miliardi al mese: 60 miliardi di titoli di Stato e 35 miliardi di mortgage backed securities.

In arrivo rialzi da 0,50 punti percentuali

Le “minute”, i riassunti dei verbali, della riunione del 15-16 marzo pubblicati il 6 aprile, hanno anche rivelato che «molti» dei partecipanti a meeting del Comitato di politica monetaria, il Federal Open Market Committee (Fomc) avrebbero preferito alzare i tassi di 0,50 punti percentuali, e non degli 0,25 punti poi decisi alla luce dell’incertezza creata dall’invasione russa in Ucraina. «Diversi» di loro ritengono comunque che uno o più rialzi da 0,50 punti potrebbero essere appropriati nei prossimi meeting.

Una stretta preannunciata

Non è una sorpresa. I mercati erano già avvertiti. Hanno particolarmente colpito, martedì 5 aprile, le parole della vicepresidente Lael Brainard, che è stata a lungo una “colomba” mentre ora ha assunto un atteggiamento decisamente favorevole a una rapida stretta. Una stretta non solo “quantitativa”, nel senso di una riduzione delle dimensioni del bilancio, ma anche in termini di rialzo dei tassi.

Tassi verso il 2,25-2,50%

«La nostra comunicazione - ha detto la vicepresidente - ha avuto come esito ampie aspettative di mercato per un rapido aumento dei tassi verso il livello naturale» (che dovrebbe corrispondere al 2,25-2,50%, secondo le indicazioni degli stessi banchieri centrali). Le attese puntano ora a un rialzo di 0,50 punti percentuali a maggio, e le sue parole non negano in alcun modo questa indicazione. Non diverse sono state le parole, venerdì 2 aprile, del presidente della Federal reserve di New York John Williams.

Aspettative d’inflazione meno roventi

I mercati hanno effettivamente risposto abbastanza bene al tentativo della Fed e del suo presidente Jerome Powell di plasmare le aspettative di inflazione che, nelle misure di mercato, sono calate. Soprattutto i break even a cinque anni – il differenziale tra i tassi espressi dai titoli a cinque anni e i rendimenti dei titoli con la stessa durata indicizzati all'inflazione - che avevano raggiunto il 25 marzo il 3,59% sono calati fino al 3,28%, un livello non soddisfacente ma che comunque segnala una raffreddamento delle aspettative. I break even a dieci anni, al 2,8%, sono già a livelli più contenuti mentre gli inflation rate swaps, al 2,32%, sono rimasti abbastanza stabili, segno che il mercato riconosce e ha fiducia nella credibilità della Fed.