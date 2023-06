Fed: tassi fermi al 5-5,25%, ma è solo una pausa

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Federal reserve ha deciso di tenere fermi i tassi di interesse al 5-5,25%, come ampiamente anticipato dai mercati. La decisione è stata presa, spiega il comunicato diffuso dopo la fine della riunione di giugno, per permettere al Comitato di politica monetaria di «valutare le informazioni in arrivo e le loro implicazioni». La decisione, contrariamente alle attese di diversi analisti, è stata presa all’unanimità, e quasi tutti i governatori ritengono che altri rialzi dei tassi saranno necessari entro fine anno. Continuerà la riduzione del bilancio.

Invariata - rispetto a maggio - la diagnosi dell’economia, e quasi l’intero testo del comunicato: «Gli indicatori recenti suggeriscono che l’attività economica continua a crescere a un ritmo modesto», mentre «l’aumento dell’occupazione è stato robusto e il tasso di disoccupazione è rimasto basso». L’inflazione, soprattutto «è restata elevata».

L’interruzione della stretta è solo una pausa. «Quasi tutti i partecipanti (alla riunione del comitato di politica monetaria, ndr) pensano che sarà appropriato aumentare ancora un po’ i tassi entro la fine dell’anno», ha spiegato in conferenza stampa il presidente Jerome Powell, senza però dare indicazioni sui tempi dei prossimi rialzi. Le nuove proiezioni economiche sono coerenti con queste nuove attese: per fine anno i “dots”, i punti che indicano le previsioni dei singoli governatori, hanno una mediana del 5,625% - corrispondente a tassi al 5,50,5,75%, mezzo punto al di sopra del livello attuale - mentre a marzo si fermavano al livello attuale (5,125%, pari al 5-5,25%).

I governatori confermano in ogni caso che i tagli dei tassi potrebbero iniziare nel 2024, anche se le aspettative di inflazione a un anno restano alte: i tassi potranno scendere a fine anno al 4,50-4,75%, corrispondente a un taglio di un punto percentuale. A marzo indicavano però per la stessa data tassi più bassi, al 4,25%. A fine 2025 i tassi potranno quindi portarsi al 3.25-3,50% (a marzo era indicato il 3-3,25%), mentre per il lungo periodo è stato confermato il livello del 2,50%.

Le proiezioni macroeconomiche mostrano un’inflazione al 3,2% per fine anno, al 2,5% nel 2024 e al 2,1 nel 2025 (erano, rispettivamente, 3,1, 2,5 e 2,1 a marzo); mentre la crescita è indicata nell’1% quest’anno (dallo 0,4% delle proiezioni di marzo), nell’1,1% il prossimo (dall’1,2%) e nell’1,8% nel 2025 (dall’1,9%). Per tutto l’orizzonte temporale della politica monetaria, l’inflazione core - che è «un miglior indicatore» di dove stanno andando i prezzi - è prevista più alta dell’inflazione complessiva: 3,9%, 2,6%, e 2,2% (da 3,6%, 2,6% e 2,1%)