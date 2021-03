Fed: tassi fermi, ma inflazione al 2,4% a fine anno. Forte revisione al rialzo delle stime di crescita

3' di lettura

Tassi fermi. Acquisti di titoli confermati in 120 miliardi al mese, dei quali 80 destinati ai T-Bond. Condizioni finanziarie ancora giudicate accomodanti, malgrado il deciso rialzo dei rendimenti. Il comunicato emesso al termine della riunione di marzo del comitato di politica monetaria della Federal Reserve non rivela - come era del resto ampiamente atteso - un cambiamento di rotta.

Cambia, inevitabilmente, la diagnosi dell’economia, ma dopo aver segnalato il rallentamento dell’attività, la Fed già intravvede segnali di ripresa, anche se i settori che sono stati più severamente colpiti dall’epidemia restano «deboli».

La novità arriva piuttosto dalle proiezioni economiche, che segnala una forte revisione al rialzo del pil per il 2021: 6,5% rispetto al 4,2% di dicembre, mentre vengono confermate le previsioni per gli anni successivi (+3,3% dal +3,2% nel 2022, +2,2% dal +2,4% per il 2023). Di conseguenza è stato rivisto al ribasso anche il tasso di disoccupazione per quest’anno (4,5% dal 5%) e al rialzo l’inflazione (2,4% dall’1,8%), che però dovrebbe rientrare verso l’obiettivo del 2% negli anni successivi. Il ritorno all’attività - ha spiegato il presidente Jerome Powell in conferenza stampa - porterà a nuove pressioni sui prezzi, soprattutto se si dovessero verificare problemi sul lato dell’offerta, ma «questi aumenti una tantum dei prezzi avranno verosimilmente solo effetti transitori sull’inflazione».

Anche i “dot”, che segnalano le intenzioni dei singoli banchieri centrali sull’andamento futuro dei tassi, non lasciano prevedere un cambiamento di orientamento. I valori mediani non sono cambiati e continuano a puntare a tassi fermi per tutto il 2021, il 2022 e il 2023, anche se per quest’ultimo anno la media - che risente maggiormente dei valori estremi - registra un minimo incremento. Anche il valore d’equilibrio dei tassi - la previsione di lungo periodo - è rimasto fermo al 2,5 per cento.

«L’orientamento della politica monetaria - ha aggiunto Powell - resta molto accomodante mentre la ripresa prende slancio». Non è tempo, quindi, per parlare di un tapering, una graduale riduzione degli acquisti di titoli: «Non ancora», ha risposto il presidente a una esplicita domanda. Un simile cambiamento di politica sarebbe inoltre comunicato in anticipo dalla Fed, ha spiegato il presidente.