Fed, Trump sceglie due colombe per i posti vacanti nel board Christopher Waller e Judy Shelton sono due economisti con una storia diversa ma una cosa in comune: entrambi sostengono la politica dei bassi tassi di interesse del presidente americano dal corrispondente Riccardo Barlaam

Trump contro Fed: tagli i tassi

2' di lettura

NEW YORK - Dopo un anno di attacchi alla Federal Reserve e al suo governatore, Donald Trump ha scelto due persone, due economisti con una storia diversa, per occupare le due sedie vacanti nel board della banca centrale che hanno però una cosa in comune: entrambi sostengono la linea presidenziale dei tassi bassi di interesse.

Il primo è Christopher Waller, capo economista della Federal Reserve di St. Louis, il cui presidente James Bullard è stato l'unico dei presenti nell'ultimo vertice di giugno della banca centrale a dissentire dalla linea ufficiale e a votare a favore di un taglio dei tassi.

LEGGI ANCHE / Fed, Powell: «I tagli dei tassi arriveranno»

La seconda poltrona vacante del board della Fed sarà invece occupata da una donna, Judy Shelton, economista nota per le posizioni poco convenzionali in materia di politica economica e monetaria. Entrambi insomma sono a favore di una politica dei tassi bassi e, dunque, «vogliono quello che vuole Trump», come ha fatto notare Kathleen Bostjancic analista di Oxford Economics a New York.

L'annuncio di Trump è arrivato al solito da Twitter. Il presidente ha faticato non poco per trovare dei profili di candidati all'altezza per la Fed che potessero essere accettati dal Senato, dove il suo partito ha la maggioranza, chiamato a confermare le nomine della Casa Bianca ma che nel recente passato ha già bocciato per ben quattro volte altri candidati presidenziali ritenuti non all'altezza.