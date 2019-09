Fed, la volatilità del mercato «repo» mette in discussione il successore del Libor In questi giorni il nuovo tasso variabile di riferimento “made in Usa” ha subito brusche oscillazioni, legate all'improvvisa volatilità esplosa nelle operazioni “repo” di finanziamento a brevissimo termine, che ne hanno messo in dubbio credibilita' e stabilita' future di Marco Valsania

New York - Le peripezie del mercato monetario americano rischiano di fare una vittima inattesa e illustre. Il successore del Libor proposto dalla Federal Reserve e' fino a oggi parso in dirittura d'arrivo, dopo che lo storico tasso di riferimento interbancario londinese era stato bruciato da gravi scandali di manipolazione. Battezzato Sofr, o Secured overnight financing rate, rimane oggi in pole position per prendere la staffetta quando nel 2021, come da accordi globali, il Libor dovrebbe essere definitivamente archiviato e rimpiazzato. Ma in questi giorni il nuovo tasso variabile di riferimento “made in Usa” ha subito brusche oscillazioni, legate all'improvvisa volatilità esplosa nelle operazioni “repo” di finanziamento a brevissimo termine, che ne hanno messo in dubbio credibilita' e stabilita' future. E la partita e' davvero gigantesca: qualunque successore del Libor dovrebbe fornire la bussola di transazioni per molte migliaia di miliardi di dollari, da mutui a prestiti al consumo e aziendali, consentendo di fissare costi e rischi in modo corretto e appropriato.

Che cosa e' accaduto al Sofr? E' accaduto che e' stato a sua volta trascinato dalle impennate dei tassi repo. La Fed, davanti a quelle che ha definito strozzature tecniche del mercato che si sono tradotte in carenze di fondi, e' stata costretta a intervenire ripetutamente. Ancora ieri ha eseguito un'iniezione da quasi 50 miliardi di dollari, parte dell'impegno preso apertamente di continuare a offrire quotidianamente liquidita' almeno fino al 10 ottobre, con la speranze che basti a normalizzare il clima sul mercato dei finanziamenti overnight. Le scosse, pero', si sono ormai manifestate e potrebbero lasciare comunque un'erdeita' pesante. Hanno influenzato anche i valori del Sofr, che sono basati proprio sui tassi repo: nel momento peggiore, quest'ultimo si e' impennato anche di tre punti percentuali, a livelli record, prima di arretrare nuovamente.

Per la sua reputazione, risanare il danno potrebbe rivelarsi pu' difficile di un semplice ritorno alla normalita'. Il Sofr e' stato concepito da una cordata di banchieri, investitori e autorita' di regolamentazione - l'Alternative Reference Rate Committee - sotto la guida della Fed di New York con l'intento di essere anzitutto un nuovo strumento prevedibile, affidabile non soggetto a dinamiche oscure. Lo spettro e' ora quantomeno quello di nuova incertezza su tempi e modi di una sostituzione del Libor e un'adozione diffusa del Sofr.

