Federal Reserve, ecco cosa succede dopo la svolta sull’obiettivo L’adozione di un nuovo target di politica monetaria non ha molto impressionato i mercati. Si attendono quindi nuovi passi della Fed perché centri il bersaglio di Riccardo Sorrentino

Fed: "Tassi zero fino a che l'economia non supera il coronavirus"

L’adozione di un nuovo target di politica monetaria non ha molto impressionato i mercati. Si attendono quindi nuovi passi della Fed perché centri il bersaglio

3' di lettura

Le attese sono elevate. La Federal reserve ha modificato la propria strategia, in anticipo, il 27 agosto: ha adottato come obiettivo un’inflazione media, nel tempo, del 2%, separando inoltre radicalmente l’obiettivo della massima occupazione da quello della stabilità dei prezzi. Non ha però ancora modificato, in conseguenza di questa riforma, la propria politica monetaria: sulla riunione di settembre, che coincide con la pubblicazione delle nuove proiezioni – comprese quelle sui tassi, i «dots» – si concentrano naturalmente tutte le aspettative.

Un orientamento più accomodante

La modifica, in circostanze normali, non avrebbe determinato grandi rivolgimenti nelle scelte di politica monetaria: prima della Grande recessione, per esempio, la Bce ha tenuto l’inflazione media al 2% per anni pur avendo un obiettivo di stabilità dei prezzi «classico». Nell’attuale fase di lenta dinamica dei prezzi – tanto lenta che sembra sfuggire al controllo delle banche centrali – è invece atteso un orientamento molto più espansivo rispetto a quello che il vecchio target avrebbe fatto prevedere.

Nessuna svolta sui mercati



ASPETTATIVE DI INFLAZIONE - MISURE DI MERCATO Loading...

Non sarà compito facile. Gli investitori non sono rimasti molto impressionati dalla svolta. Le aspettative di inflazione, nelle misure di mercato, si sono avvicinate ulteriormente al valore del 2%, toccando a 1,91 un massimo – per gli inflation rate swaps 5y5y, relativi al 2026-2031 – da agosto 2019: un risultato in sé non esaltante. Poi però le attese si sono allontanate scendendo a livelli più bassi e decisamente non soddisfacenti, alla luce della nuova strategia (1,77 il 5y5y).

Solo una fiammata per le aspettative