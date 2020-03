Federalimentare ai sindacati: serve realismo sul rinnovo del contratto Il vicepresidente Silvio Ferrari: «L’emergenza Coronavirus metterà a dura prova le doti anticicliche del settore alimentare destinato a chiudere il 2020 con un’inversione di tendenza sui trend espansivi del 2019» di Cristina Casadei

«Serve il massimo realismo da parte dei sindacati di categoria Fai, Flai, Uila. È necessario preservare il più possibile occupazione e capacità produttiva per garantire gli approvvigionamenti necessari alla popolazione. E per farlo occorre la massima responsabilità da parte di tutti». A parlare è Silvio Ferrari, vicepresidente di Federalimentare che, insieme ai sindacati è alle prese con il negoziato per rinnovare il contratto. Il negoziato si è interrotto un paio di settimane fa, in maniera inspiegabile per le imprese. I sindacati hanno chiesto rispose certe alle loro richieste e hanno deciso di abbandonare il tavolo negoziale, annunciando manifestazioni e proteste. Tutto questo è accaduto prima che scoppiasse il caso del Coronavirus anche nel nostro paese, con tutte le ripercussioni che si prefigurano sulla nostra economia.



Lo scenario è sotto gli occhi di tutti. Le previsioni sul Pil, peggiorate dall’impatto inatteso del Coronavirus, indicano un 2020 che tornerà in rosso dopo sette anni. La grave crisi attesa dal settore turismo (che muove l’11% del prodotto interno) inciderà con forza sulle proiezioni congiunturali che già scontano una produzione industriale che a dicembre ha chiuso con un calo del -4,3%.

«Tutto questo - conclude Ferrari - metterà a dura prova le doti anticicliche del settore alimentare destinato a chiudere il 2020 con un’inversione di tendenza sui trend espansivi del 2019. È dunque indispensabile affrontare il nuovo Contratto nazionale con un atteggiamento radicalmente innovativo: tutelare i diritti dei lavoratori e dei cittadini garantendo alle aziende di poter operare con la competitività e l'efficienza necessarie per restare sul mercato».