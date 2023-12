Federica Brignone dopo Dominik Paris: weekend da favola per lo sci azzurro

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Weekend da incorniciare per lo sci azzurro. Dopo il trionfo di Dominik Paris nella discesa libera in Valgardena nuova vittoria per Federica Brignone - terza stagionale e n.24 in carriera, per l’ azzurra più vincente di sempre - nel superG di Val d’Isere. L’italiana con una sciata veloce ma elegantissima si è imposta nettamente in 1.21.58, precedendo la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (1.22.02) e Sofia Goggia (1.22.17), brava a salire sul podio nonostante una debilitante influenza. Brignone consolida la seconda posizione in classifica generale con 557 punti contro i 620 di Mikaela Shiffrin. Dopo due gare, Goggia e Brignone guidano poi alla classifica di superG. Per l’Italia - c’è anche il 7/o posto della trentina Laura Pirovano (1.28.38).

Brignone-Paris: weekend da sogno per lo sci azzurro Photogallery20 foto Visualizza

Sabato è andato in scena il trionfo dell’azzurro Dominik Paris che in 1.59.84 e una gara perfetta si è nettamente imposto della classica discesa gardenese sull’intero tracciato della Saslong . Per lui - miglior velocista azzurro della storia - è la vittoria n.22 in carriera, una vera resurrezione dopo la deludente scorsa stagione in cui erano anche circolate voci di un possibile ritiro dalle competizioni. Secondo il norvegese Aleksander Kilde , che sulla Saslong ha vinto cinque volte, ben distaccato in 2.0028 e terzo in 2.00.44 l’americano Bryce Brennett, vincitore della discesa sprint di giovedi’.