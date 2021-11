Federico Fellini e il suo analista Ernst Bernhard

Ascolta la versione audio dell'articolo

All'inizio degli anni novanta, in controtendenza con l'ambiente accademico che considerava scientifico il pensiero di Freud, mentre respingeva quello di Jung, intrapresi uno studio sul pensiero junghiano nella letteratura italiana. Un saggio era dedicato alla “Madre-norma” di Andrea Zanzotto. Mi ero messa in contatto con il poeta che mi raccontò della psicoterapia cui si era sottoposto per anni e quando uscì il mio libro, mi suggerì di spedirne una copia a Federico Fellini, cui avevo dedicato alcune pagine.

In Fare un film Fellini diceva che era rimasto abbagliato da Jung, il medico zurighese gli aveva fatto scoprire panorami sconosciuti e nuove prospettive da cui guardare la vita. Era stato il suo analista, l'ebreo tedesco Ernst Bernhard, a farglielo conoscere.

Ernst Bernhard

Fellini fu uno dei tanti autori e scrittori italiani a frequentare il suo studio di via Gregoriana che si affacciava su Roma e su un mondo che molti temevano. Durante la terapia l'analista si serviva dell'I Ging, il libro dei mutamenti cinese, e questo creava scandalo, alcuni gli consigliarono vivamente di non utilizzarlo. Se lo era portato persino al confino, nel Campo fascista di Ferramonti da cui sarebbe stato deportato in un lager nazista in Germania, se all'ultimo momento l'orientalista Giuseppe Tucci non fosse riuscito a farlo tornare a Roma.

Rimase nascosto per mesi in una camera segreta del suo studio. Scontento della versione italiana dell'I Ging basata sulla versione tedesca di Richard Wilhelm, affidò una nuova traduzione a un suo paziente, Bruno Veneziani, il cognato di Italo Svevo.

Il film di Catherine McGilvray, Fellini e l'Ombra, si immerge nel Libro dei sogni del regista come in un grande mare, un felliniano mare-donna e, alternando finzione, documentario e animazione grazie all'abile montaggio di Silvia Di Domenico, ripercorre il rapporto tra Fellini e il suo analista. Nei panni di una regista portoghese, l'alter-ego di McGilvray cammina sulla spiaggia di Rimini, entra in un enorme studio vuoto di Cinecittà da cui fugge, e giunge infine in via Gregoriana.