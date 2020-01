Federico Fellini, maestro di un cinema unico e irripetibile IIl 20 gennaio del 1920 nasceva a Rimini l'immortale autore di capolavori come «La dolce vita», «8 ½» e «Amarcord» di Osvaldo Cederle

Federico Fellini con Sophia Loren e Marcello Mastrioanni dopo aver ricevuto l’Oscar alla carriera alla 65a edizione degli Academy Awards a Los Angeles il 29 marzo 1993 (Reuters)

100 anni fa nasceva Federico Fellini, regista tra i più grandi della storia del cinema, dotato di uno stile onirico, surreale e ricco di quel tocco personale che ne è stato il marchio di fabbrica inconfondibile e amato in tutto il mondo.

Nato a Rimini da una famiglia modesta il 20 gennaio del 1920, Fellini mostra fin dall'adolescenza una grande passione per il disegno, tratteggiando soprattutto vignette e caricature delle persone che gli erano accanto.

Il Marc'Aurelio

Un talento che lo porterà a esordire, pochi mesi dopo essersi trasferito a Roma, sulle colonne del Marc'Aurelio come disegnatore satirico nell'aprile del 1939.

1958 - Federico Fellini con la moglie Giulietta Masina al Film Festival di Cannes (Afp)

Inizia presto a scrivere copioni e gag, anche per piccoli film, oltre che per alcuni programmi radiofonici. L'attività radiofonica non è solo importante per questioni professionali, ma anche perché lo porta a conoscere Giulietta Masina, che diventerà nel 1943 sua moglie e, in seguito, attrice simbolo del suo cinema.

Negli anni Quaranta scrive sceneggiature per film importanti, collaborando ad esempio con Roberto Rossellini per «Roma città aperta» o con Pietro Germi per «In nome della legge», prima di passare dietro la macchina da presa nel 1950 con «Luci del varietà», diretto assieme ad Alberto Lattuada.

1972 - Federico Fellinisul set (Afp)

L’esordio in solitaria

Passano due anni ed è il momento del suo esordio in solitaria con «Lo sceicco bianco», film che inaugura a tutti gli effetti l'avvento di un nuovo, grande regista nel panorama mondiale.

Locandina de «Lo sceicco bianco - 1952. (Afp)

Un regista che sarà un incredibile visionario, un sognatore e un narcisista inguaribile, che alcuni definirono un “provinciale” perché il suo cinema non si stancava mai di raccontare ragazzi di provincia che sognavano la grande città. È così, ad esempio, ne «I vitelloni» del 1953, un film che mostra fin da subito come il cinema dell'autore sia profondamente personale e autobiografico.