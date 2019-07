Federico II di Napoli al top in Europa per l’offerta di corsi online

Il primato della Federico II

Limitandoci in questa sede all'analisi del panorama italiano la prima esperienza degna di nota viene da Napoli. Con circa 150 Mooc al suo attivo, infatti, Federica Weblearning - il Centro per l'innovazione, la sperimentazione e la diffusione della didattica multimediale dell'università Federico II - è la prima in Europa e sesta al mondo per numero di Mooc prodotti, secondo la ricognizione di Class Central, hub di riferimento per il monitoraggio in questo ambito. Federica Weblearning è l'unica istituzione Italiana presente tra i partners di edX, piattaforma Harvard & Mit, e l'unica università italiana a offrire oltre 50 corsi in lingua italiana all'audience internazionale dei Mooc.

Tutti i corsi di Federica hanno un formato curricolare e riflettono i contenuti trasferiti in aula.

Con una novità di rilievo a partire da quest'anno: quattro lauree dell’università Federico II - Economia Aziendale, Ingegneria Meccanica, Ingegneria Informatica e Scienze del Turismo – sono infatti interamente disponibili in formato Mooc su Federica.eu.