Federico Marchetti (Ynap) cooptato nel Cda Giorgio Armani Il fondatore di Yoox e attuale presidente di Yoox Net-A-Porter (Ynap) entra nel consiglio di amministrazione come consigliere indipendente non esecutivo

Giorgio Armani con Federico Marchetti (SGP)

Il fondatore di Yoox e attuale presidente di Yoox Net-A-Porter (Ynap) entra nel consiglio di amministrazione come consigliere indipendente non esecutivo

Federico Marchetti è dal 1° luglio nel Cda della Giorgio Armani Spa in qualità di consigliere indipendente non esecutivo. Marchetti che per il New York Times è «l'uomo che ha portato la moda sul web» è l'imprenditore-innovatore che nel 2000 ha fondato in Italia Yoox, il primo sito e-commerce di moda e lifestyle al mondo. Oggi è presidente e amministratore delegato del gruppo Yoox Net-A-Porter (Ynap), una piattaforma globale per il lusso e la moda online con 5.500 dipendenti e 4,3 milioni di clienti in tutto il mondo,

che dal 2018 fa parte del Gruppo Richemont .

Su Instagram Federico Marchetti si è dichiarato «entusiasta» esprimendo ammirazione nei confronti dello stilista che «nel corso degli anni ha promosso la qualità e l'artigianalità nell'industria della moda, prediligendo lo stile alle tendenze. È una eccellenza del made in Italy, non solo per i suoi capi ma anche per la gestione della sua attività, infatti è uno dei pochissimi stilisti la cui azienda rimane private e indipendente».

«Giorgio Armani è da sempre un visionario - prosegue Marchetti -. L'ho sperimentato 20 anni fa, quando fu tra i primi a riconoscere le potenzialità del lusso online, si fidò di me ed ebbe il coraggio di presentare i suoi meravigliosi capi su @Yoox e successivamente in Armani.com e @MrPorterLive. Oggi sono onorato di unirmi a Giorgio Armani e al suo consiglio di amministrazione e non vedo l'ora di raggiungere insieme grandi risultati in futuro».

Per la Giorgio Armani l’apertura all’esterno è chi ara: oggi infatti del Cda della Giorgio Armani Spa fanno parte oltre allo stilista, presidente e amministratore delegato, Leo Dell'Orco che da anni affianca Giorgio Armani nella gestione della società, la sorella dello stilista Rosanna, i nipoti Silvana e Roberta Armani e Andrea Camerana.