Federlazio: trend dell’economia positivo, ma le piccole imprese restano caute

Covid alle spalle

«Finalmente e dopo un biennio di grande turbolenza caratterizzato da fattori di crisi e dalla volontà di reazione delle imprese e dell'intero sistema Paese, la nostra indagine conferma i risultati positivi che già si erano verificati nel 2021 e che ci consentono di affermare con ragionevole certezza di avere pienamente recuperato il terreno perduto a causa del Covid», ha detto il presidente di Federlazio, Silvio Rossignoli.

Crescita disomogenea

«Lo scorso anno nel presentare l'indagine avevamo illustrato una situazione caratterizzata da una ripresa e da un rilancio significativi delle attività delle PMI della nostra regione.Avvertivamo, allo stesso tempo, anche la debolezza e la scarsa omogeneità di questo processo di rinnovata crescita e sviluppo che rischiava di essere messo a dura prova dalla perdurante situazione di incertezza dovuta dagli effetti della drammatica guerra in Ucraina», ha spiegato il direttore generale di Federlazio, Luciano Mocci.

Il ruolo delle istituzioni

«Ora dobbiamo utilizzare la fase di grandi investimenti per cambiare ed essere competitivi», ha detto il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, «Abbiamo dieci anni di attenzione internazionale sugli investimenti a Roma con gli eventi del Giubileo e il possibile Expo. Un’attenzione mediatica che non tornerà per molto tempo sulla capitale», ha detto Monica Lucarelli, assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale. «È il momento di essere una squadra tra Comune di Roma e regione Lazio per mettere in pratica le risorse del Pnrr. Quando c’è da difendere interessi comuni bisogna essere compatti e coesi, nonostante interessi politici diversi», ha detto Roberta Angelilli, Vice Presidente della Regione Lazio

