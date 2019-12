Federmeccanica: fase recessiva, deboli domanda interna ed export Complessivamente nei primi nove mesi del 2019 l’attività produttiva metalmeccanica è diminuita del 2,5% rispetto all'anno precedente, con risultati negativi diffusi alla quasi totalità dei comparti. Picco per il ricorso alla Cig e prospettive occupazionali negative

Inps, piu' contratti stabili ma sale anche la cig

3' di lettura

«Bastano due parole per descrivere lo scenario dell’industria metalmeccanica italiana: è recessione. Questo ci dicono i primi tre trimestri dell'anno: tre segni meno in tre trimestri. È una situazione di crisi grave». Il direttore generale di Federmeccanica, Stefano Franchi, apre la presentazione della 152ma indagine trimestrale condotta da Federmeccanica presso un campione d'imprese associate, dalla quale non emergono nelle previsioni a breve segnali di miglioramento della congiuntura settoriale.



Attività produttiva in calo

Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati Istat, i volumi di

produzione evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo dell'anno precedente. Complessivamente nei primi nove mesi del 2019 l’attività produttiva metalmeccanica è diminuita del 2,5% rispetto all'anno precedente con risultati negativi diffusi alla quasi totalità dei comparti che compongono l'aggregato.



L’andamento dei settori

Le attività metallurgiche hanno evidenziato una flessione media dei volumi pari al 2,3%, quelle relative ai prodotti in metallo del 3,5% e la meccanica strumentale del 2,2%. La produzione di autoveicoli è crollata del 9,2% mentre, si è registrato un moderato incremento per la produzione di apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1,2%) e una significativa crescita (+4,3%) per il comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni di locomotive, di navi e imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali).



Astori: ci preoccupano gli scenari relativi all’ex Ilva

«La realtà congiunturale del nostro settore è oggettivamente difficile - ha dichiarato Fabio Astori, Vice Presidente di Federmeccanica – In questo quadro generale a tinte fosche emergono specifiche criticità di settori chiave della nostra industria come l'Automotive, snodo centrale per la diffusione di tecnologia e la creazione di occupazione. Anche il primo anello della fornitura di materia prima come la siderurgia aggiunge ulteriore preoccupazione alle difficoltà del comparto. Ci preoccupano gli scenari relativi all'ex Ilva, perché le sue sorti sono determinanti per la metalmeccanica, per l'Industria e più in generale per il Paese».

LA PRODUZIONE METALMECCANICA IN ITALIA Federmeccanica: prosegue fase recessiva, deboli domanda interna ed export (Fonte: elaborazioni su dati Istat)

Debole domanda interna e contrazione dell’export

Il diffuso peggioramento osservato risulta imputabile da un lato alla debolezza della domanda interna, in particolare a quella per beni d’investimento in macchine e attrezzature e mezzi di trasporto, e dall’altro a un’inversione delle dinamiche esportative che nei primi nove mesi dell’anno hanno evidenziato una contrazione in valore pari allo 0,8%. In particolare i flussi di prodotti metalmeccanici diretti all'estero hanno registrato flessioni verso la Francia (-2,2%) e la Germania (-1,4%), paesi che da soli assorbono quasi il 25% delle nostre esportazioni complessive ma diminuzioni più consistenti si sono avute verso la Turchia (-14,9%) e la Cina (-6,4%).