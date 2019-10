FedEx contro Amazon: chi vincerà la guerra delle spedizioni? Il colosso americano fondato nel 1971 da Fred Smith che ha inventato le consegne in una notte lancia una alleanza contro Amazon chiamando a raccolta altre aziende danneggiate dalla società di Bezos di Marco Valsania

FedEx prova a dar vita a una nuova «santa alleanza» anti Amazon

4' di lettura

Reinventare FedEx dando a vita una nuova “santa alleanza” anti-Amazon. Il colosso americano e globale che è quasi sinonimo delle spedizioni sicure e veloci, da quasi mezzo secolo guidato dal suo fondatore Fred Smith, è in affanno come mai prima: per tre volte è stata ormai costretta a tagliare le previsioni di performance quest’anno, l’ultima soltanto nelle scorse settimane, in occasione di risultati deludenti nel suo primo trimestre fiscale.

VIDEO / FedEx prova a dar vita a una nuova «santa alleanza» anti Amazon

In queste revisioni ha visto evaporare quasi un miliardo di dollari in profitti. A Wall Street il suo titolo risente dello scetticismo degli investitori, in ribasso di un terzo del suo valore negli ultimi dodici mesi, del 9% da gennaio. Le sue fatiche, ultimo tra grandi e storici marchi della Corporate America appannati dalle rivoluzioni tecnologiche e nelle abitudini dei consumatori, sono finite anche sotto i riflettori dei media: da tempo si guadagnano le prime pagine dei giornali statunitensi, nei giorni scorsi del Wall Street Journal.



Cosa ha bruscamente frenato i furgoni e gli aerei che da Memphis hanno inventato le consegne overnight, cioè nel giro di una notte? Il fatto che Federal Express non è più incontrastata. Anzi. Il gigante dell’e-commerce e di Internet Amazon si è trasformato da grande cliente dei suoi servizi in un agguerrito rivale, capace di costruire il proprio regno nella logistica e nei trasporti, di costruire una flotta autonoma per le consegne. Una rivaltà salita alla ribalta con un plateale divorzio, nel quale FedEx ha annunciato quest’anno al mondo che non effettuerà mai più “deliveries” per il gigante di Jeff Bezos.

LEGGI ANCHE: La nuova trovata di Amazon per consegne super-veloci? Magazzini multi-piani all'europea