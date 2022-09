FedEx crolla e brucia 13 miliardi. Pesano i dubbi sulla recessione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alan Greenspan, presidente della Federal Reserve per oltre vent’anni, ha sempre avuto un certo interesse per il titolo di FedEx. L’economista americano, oggi 96enne, l’ha più volte etichettato come un anticipatore del ciclo economico. Per la serie: guardare alle azioni di FedEx per capire dove vanno i mercati, e forse il mondo.

Se la teoria di Greenspan è ancora valida, quello che è successo nelle ultime ore al titolo del gigante americano delle spedizioni è un segnale decisamente preoccupante. La...