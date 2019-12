Fedex, nuovo piano per l’e-commerce Mercato in crescita costante Malpensa porta d’accesso ai mercati del Sud Europa di Enrico Netti

2' di lettura

Diventare protagonisti di primissimo piano nella logistica al servizio dell’e-commerce. «Un mercato destinato a crescere in modo esponenziale a livello mondiale e che rappresenta una grande opportunità. È una delle principali sfide che affronteremo nel 2020 è proprio il consolidamento della nostra presenza in questo segmento - fanno sapere da FedEx Express -. Disponiamo di un network globale e delle competenze per supportare le esigenze di migliaia di retailer dell’e-commerce che scelgono il nostro brand. Crediamo nell’e-commerce e continueremo a investire in questo segmento anche a livello europeo e italiano, attraverso lo sviluppo e l’implementazione di nuove soluzioni che ci consentiranno di mantenere la nostra leadership e dare impulso al mercato».

Sullo sfondo c’è una guerra miliardata. Quest’anno Amazon ha consegnato 3,5 miliardi di colli che secondo le stime di Morgan Stanley nel 2022 diventeranno 6,5 miliardi.

«Per rispondere alle mutevoli necessità dell’e-commerce, FedEx sta ampliando la propria infrastruttura su scala mondiale. L’acquisizione di Tnt (avvenuta nel 2015 ndr) fa parte della strategia di crescita che ci permetterà di operare in modo più competitivo e aumenterà la nostra capacità di interpretare le tendenze del mercato, come nel caso dell’e-commerce transfrontaliero» fanno sapere dal carrier. Per quanto riguarda il trasporto su gomma schiera la forte esperienza di Tnt in Europa è considerata come una porta di accesso ai mercati dell’Europa orientale e sud orientale. «Grazie alla capacità di movimentare le merci a livello internazionale i nostri clienti trovano una risposta efficace alle loro necessità» rimarcano dal corriere espresso.

La porta d’accesso al Sud Europa è invece il FedEx Express Malpensa Gateway ed è il terzo hub aeroportuale FedEx nel continente, dopo Colonia e Parigi. La piattaforma logistica negli ultimi anni è stata potenziata e oggi in media dal gateway varesino si registrano picchi di oltre 30mila colli in transito al giorno. Nello scalo varesino la società dispone di una superficie totale di più di 35mila metri quadri di cui circa 15mila coperti. Una piccola parte è destinata ad uffici mentre il resto è occupato da un magazzino automatizzato che smista i colli, più di 6mila l’ora. Qui lavorano circa 300 persone mentre in Italia Fedex dà lavoro a 3.500 persone impiegate in 84 filiali operative e 8 hub stradali.