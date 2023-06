Fedez e Luis Sal, botta e risposta (con giallo) sulla rottura a Muschio Selvaggio

Ascolta la versione audio dell'articolo

Botta e risposta sui social tra Fedez e lo youtuber e influencer Luis Sal dopo l’addio di quest’ultimo al podcast Muschio Selvaggio, progetto che conta milioni di follower e di visualizzazioni sui social, nato nel 2020 e condiviso dai due fino a qualche mese fa. Nei giorni scorsi il rapper e marito di Chiara Ferragni in una puntata del podcast aveva spiegato la prolungata assenza di Sal, che da mesi non compariva in studio ma era ancora presente nella sigla: «C’è stata una discussione dopo il Festival di Sanremo, lui ha deciso di lasciare», aveva detto il rapper.

Di lì, è partita la “guerra” social con accuse incrociate tra i due. «Mi sono sentito emarginato da Fedez, Muschio era diventato il suo podcast, si erano perse le premesse delle origini, quando gli argomenti erano più importanti degli ospiti», afferma Sal, mentre il rapper replica: «Hai lasciato debiti e mi hai chiesto 600mila euro».

La rottura dopo Sanremo

«Vi darò le agognate spiegazioni sulla sparizione di Luis dal podcast». Così ieri, giovedì 8 giugno, Fedez ha aperto la puntata di Muschio Selvaggio dedicata proprio alla rottura.

«Il podcast non è nato per guadagnare soldi - spiega nel video che ha raggiunto 1,8 milioni di visualizzazioni - abbiamo rifiutato tante entrate in questi anni per evitare di contaminare il contenuto. La parentesi di Sanremo è stata più lavorativa che divertente. L'ho voluta io, non siamo stati pagati, i soldi sono stati spesi per il format».

«Luis inizialmente non era d'accordo - ha continuato Fedez - ma dopo una settimana mi ha mandato un messaggio dicendo che il podcast era identificabile soprattutto come un prodotto di Federico, non voleva più fare Muschio Selvaggio e voleva dedicarsi ad altri progetti. Ci sono rimasto male, avevamo fondato una società qualche settimana prima», ha aggiunto.