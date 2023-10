Fedez, endoscopia per ulcera sanguinante: le sue condizioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Fedez, ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli Sacco di Milano, stanotte, secondo quanto si apprende da fonti di agenzia, è stato nuovamente portato in sala operatoria per una endoscopia urgente per tamponare il sanguinamento di un’altra ulcera. L’intervento è stato effettuato dopo un abbassamento dell’emocromo e la successiva gastroscopia; non è comunque stato necessario effettuare alcuna trasfusione.

Fedez era già stato sottoposto giovedì scorso a delle trasfusioni di sangue dopo la scoperta di due ulcere. Stamattina in ospedale sono andati a trovarlo la moglie Chiara Ferragni e i suoi genitori. Secondo fonti ben informate il rapper è molto debole ma il sanguinamento è stato bloccato. Si escludono le dimissioni nei prossimi giorni.